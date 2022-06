MotoGp, doppietta italiana ad Assen: Bagnaia trionfa davanti a Bezzecchi

Francesco Bagnaia vince il Gran Premio d'Olanda di MotoGp. Il pilota della Ducati domina l'appuntamento di Assen, confermando la pole del sabato e rientrando in corsa per il titolo.

Dopo gli ultimi due ritiri consecutivi in Germania e Catalogna arriva il pronto riscatto di Pecco, che si prende il terzo successo stagionale salendo sul podio insieme a Marco Bezzecchi, secondo con la Ducati del Team VR46 (primo podio assoluto per lui), e Maverick Viñales terzo con l'Aprilia.

Weekend da sogno quindi per i due piloti azzurri e per le moto italiane, da incubo invece per il leader del mondiale Fabio Quartararo. Il pilota della Yamaha, caduto una prima volta nel corso del quinto giro nel tentativo di soffiare il secondo posto ad Aleix Espargaro (costretto a un fuoripista sanguinoso), è andato a terra una seconda volta qualche giro più tardi abbandonando definitivamente la gara.

Fuori dal podio e in quarta posizione lo stesso Aleix Espargaro (Aprilia), rientrato in 17° posizione, è riuscito a risalire fino alla quarta recuperando punti pesanti nella classifica generale. Spettacolare il doppio sorpasso nell'ultima chicane ai danni di Binder e Miller: lo spagnolo dista ora 21 punti dalla vetta.

Dietro di lui Brad Binder (Ktm) e l'australiano Jack Miller (Ducati). Decima la Suzuki di Alex Rins davanti a Enea Bastianini del Team Gresini. Adesso Quartararo va alla sosta del Mondiale con 172 punti, seguito da Espargaro a -21, Johann Zarco a -58, Bagnaia a -66 ed Enea Bastianini a -67.

Le prime parole

"Non ho parole è davvero fantastico questo primo podio. Il team ha fatto un lavoro incredibile, questo successo è dedicato a tutti loro, alla mia famiglia, alla mia fidanzata e a tutti gli amici che mi supportano sempre. Ora posso andare in vacanza felice". Queste le parole di un felicissimo ed emozionato Marco Bezzecchi al termine del Gran Premio d'Olanda. Per il pilota della VR46 Academy, arrivato secondo alle spalle di Bagnaia, è il primo podio assoluto al primo anno nella classe regina.

"Abbiamo fatto un lavoro eccezionale, non è stato semplice perché aveva iniziato a piovere verso metà gara e mi sono preso uno spavento. Vincere qui ad Assen significa che siamo davvero molto forti". Queste le parole invece di Pecco Bagnaia dopo la vittoria nel Gp d'Olanda, la settima della carriera in MotoGp, la terza in questa stagione.

"La gara è stata molto molto lunga - aggiunge il 25enne pilota della Ducati - La prima volta che ho guardato quanti giri mancavano erano 24, quindi già due giri mi erano sembrati troppi. Sono davvero molto felice, dopo due gare complicate nelle quali eravamo stati sempre competitivi però non avevamo portato a casa risultati. Ora è incredibile, sono davvero felice".

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?