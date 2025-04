MotoGp quasi a senso unico. Sprint ai Marquez, Bagnaia 3°. Ma in pole c'è una Yamaha

Ascolta ora 00:00 00:00

Sei Ducati davanti a tutti. Mondiale sempre più monocolore, rosso, mononazione, Spagna, e familiare, i Marquez. Primo a tagliare il traguardo ancora lui, il Cannibale Marc Marquez che è andato a vincere la Sprint del Gran Premio di Spagna per la quinta volta consecutiva quest'anno su cinque gare disputate. Dietro a lui il fratello Alex, con Pecco Bagnaia terzo in una corsa fotocopia dei Gp di Thailandia, Argentina e Stati Uniti, anche se nelle qualifiche si era visto qualcosa di diverso con Fabio Quartararo che aveva sorpreso tutti con un giro fantastico che ha regalato la pole a Yamaha dopo ben 1133 giorni (davanti a Marc, Pecco, Alex Marquez e Morbidelli). Una prestazione, quello del Diablo, che ha fatto ben sperare la Casa di Iwata e tutta la tribù della MotoGP per la sprint. Il francese si è infatti portato in testa nel primo giro, ma purtroppo è stato un sogno durato troppo poco perché è scivolato nel secondo nell'estremo tentativo di resistere a un sorpasso di Marquez.

Ha avuta la meglio così Marc che è tornato a vincere a Jerez de la Frontera dove nel 2020 era caduto, fratturandosi e iniziando il lungo e doloroso calvario che aveva messo a rischio la sua carriera. Secondo l'altro Marquez, Alex, veloce nonostante il dolore al braccio contuso dopo le cadute del venerdì. Terzo e un po' deluso Bagnaia, che non si è nascosto: «Sono un pilota che riesce a dare il meglio alla domenica, mentre nella Sprint continuo a far fatica. Non riesco ad essere incisivo in frenata e a superare. È un limite grosso. Lunedì abbiamo una giornata di test per lavorare su questo aspetto».

Con questo risultato, nel Mondiale piloti Bagnaia, terzo, scivola a -31 punti da Marc leader. Quarto invece Franco Morbidelli del Team VR46, arrivato ai piedi del podio, dopo il bellissimo terzo posto in Qatar.

Tv: oggi Gp alle 14 Sky (diff. Tv8 alle 17)