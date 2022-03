MotoGp, brutto volo per Marquez. Sotto il diluvio vince Oliveira

Miguel Oliveira, in sella alla sua Ktm ufficiale, trionfa nel GP di Indonesia, secondo appuntamento stagionale della MotoGp. Dopo più di un'ora di attesa per le avverse condizioni meteorologiche, il portoghese vola sul bagnato e trionfa davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e alla Ducati Pramac di Johann Zarco.

Un vero e proprio nubifragio si abbatte su Mandalika, pochi minuti prima del via della gara di MotoGP, inizialmente prevista per le 8 italiane e poi posticipata alle 9.15. Condizioni meteo che costringono gli organizzatori ad accorciare la gara a 20 giri, rispetto ai 27 iniziali. Una lezione sul bagnato, quella impartita da Miguel Oliveira, che nonostante la lunga attesa non perde la concentrazione e vince su un tracciato reso complicato dalla pioggia copiosa. Una prestazione da urlo per il portoghese, che alla partenza francobolla Quartararo e dopo una serie di sorpassi e controsorpassi con Miller si porta in testa alla gara scappando via agli inseguitori. Al traguardo sono due i secondi di vantaggio dal Diablo, con una vittoria mai in dicussione per il portoghese che porta a casa un successo importante.

Secondo gradino del podio per l'iridato Quartararo, che dopo un primo momento di difficoltà con la sua M1 che scivola fino al quarto posto, rimonta e conquista un buon risultato. A lottare fino all'ultimo per soffiargli il secondo posto ci ha pensato la Ducati Pramac di Zarco, sempre abile sul bagnato così come il collega del team factory Jack Miller che si deve accontentare però del quarto posto finale. Ecco i risultati degli italiani in Indonesia: 7° Morbidelli, 11° Bastianini, 14° Marini, 15° Bagnaia, 18° Di Giannantonio, 20° Bezzecchi, ritirato per problemi tecnici Dovizioso.

Resta saldo in testa alla classifica generale Enea Bastianini. Per il romagnolo un finale di gara in crescendo, con una rimonta che gli consente di guadagnare punti fondamentali per restare leader dopo due tappe stagionali del Motomondiale. Non ha potuto giocarsi le sue carte Marc Marquez per via di una caduta rovinosa nel warm-up. Il pilota della Honda ha subito una commozione cerebrale dopo l'highside avvenuto alla curva 7 ed è stato trasportato in ospedale.

Per Oliveira si tratta della quarta vittoria in top-class, raggiungendo Pecco Bagnaia. Tra i piloti in attività davanti a loro ci sono: Marquez (59 vittorie), Dovizioso (15), Vinales (9) e Quartararo (8). A fine gara il pilota portoghese è raggiante: "Dal punto di vista emotivo è stato come salire su un ottovalente, ho seguito Miller per qualche giro, poi ho capito che potevo andare veloce. Dopo averlo superato, mi sono reso conto che potevo vincere la gara. Questa vittoria mi tocca particolarmente perché avevo promesso ai miei figli che sarei ritornato dall'Indonesia con un trofeo".

