MotoGp a Valencia, oggi ultima gara stagionale

Cambiano le piste, ma il Motomondiale è sempre un affare di famiglia. Con Marc Marquez in visita ai box, è il fratello minore Alex a vincere in casa. Sua la Sprint di Valencia nel round finale della stagione. Il pilota Gresini Racing ha comandato dall'inizio alla fine, con Pedro Acosta (KTM) che ha provato a insidiarlo. Terzo Di Giannantonio (VR46), protagonista di un bel duello con Raul Fernandez.

Delusione invece per Marco Bezzecchi, che dopo aver conquistato la pole per la gara di oggi, puntava alla vittoria. Una partenza a rilento lo ha costretto a perdere posizioni e nonostante il buon ritmo ha chiuso 5°. "Giornata positiva, ma dobbiamo rifarci nella gara lunga perché non sono soddisfatto - ha confessato il "Bezz" -. Non mi sono tirato indietro, ma in partenza non sono riuscito a sganciare l'abbassatore. In accelerazione, poi, è successo qualcosa e la moto non ha funzionato come avrebbe dovuto". Marco può comunque sorridere perché il 5° posto gli garantisce matematicamente il terzo posto nel mondiale piloti, regalando ad Aprilia il miglior risultato di sempre in Motogp. "Sono molto contento per il 3° posto in campionato, ce lo meritiamo tutti: la mia squadra, Aprilia e anche io, spero di continuare così e fare ancora meglio". Altra gara da dimenticare, invece, per Pecco Bagnaia che dopo una pessima qualifica, chiude 14°, e sprofonda 5° in campionato.

Maria Guidotti

TV: gara ore 14 (Sky Sport MotoGP, differita alle 16 su TV8)