Motta e Lopetegui pronti per la Signora e il Diavolo

Milano - The last dance. Max Allegri e Stefano Pioli sono al passo d'addio e si accingono a vivere le ultime settimane rispettivamente alla guida di Juventus e Milan. Giuntoli da mesi ha bloccato Thiago Motta (intesa fino al 2026 con opzione per il 2027) e aspetta solo il placet definivo di John Elkann per operare il ribaltone a fine campionato. Con Allegri che potrebbe pure restare fermo e incassare tutti i 7 milioni più bonus previsti dal suo contratto (in scadenza nel 2025).

A proposito di divorzi: dopo 5 stagioni sta per calare il sipario sullavventura in rossonero di Pioli. Fatali le ultime deludenti settimane con l'eliminazione in Europa League per mano della Roma a cui va sommato l'ennesimo derby perso (il sesto di fila, record negativo nella storia del club). Impossibile proseguire insieme, nonostante il contratto fino al 2025 da 4,2 milioni annui. Cardinale, Furlani e Moncada appaiono orientati a ripartire da un tecnico straniero. Sono stati accostati al Diavolo almeno 8-9 allenatori in questi ultimi giorni. Tanti nomi di fantasia (Xavi, Gallardo, Conceicao, Klopp, Tedesco) e solo 2 realmente sondati: Julian Lopetegui e Paulo Fonseca. In pole lo spagnolo (biennale con opzione per il terzo anno) che ha messo in stand-by il West Ham (triennale da 5 milioni annui) per aspettare il Milan.

Sul web è già scattato l'hashtag #Nopetegui, visto che i tifosi sognano Antonio Conte. Lo stesso tecnico salentino aveva fatto filtrare, tramite amici ed emissari, la propria disponibilità sia verso il clamoroso ritorno alla guida della Vecchia Signora (ipotesi scartata a ottobre da Giuntoli) sia nei confronti di un possibile approdo sulla panchina del Diavolo. Niente da fare.

Anche in casa rossonera - al di là del tam tam social - non c'è mai stato nè un incontro nè tantomeno una proposta concreta. E così per Conte restano solo 2 strade: una chiamata dall'estero (è nel cast del Manchester United per il dopo Ten Hag, ma come terza scelta) o accettare il corteggiamento del Napoli. De Laurentiis da mesi sta spingendo per convincerlo a prendere le redini della squadra azzurra e gli ha offerto un triennale da 7 milioni a stagione. Tocca ad Antonio dare una risposta nei prossimi giorni.

Intanto il popolo azzurro sogna a occhi aperti il suo arrivo; mentre sembra decisamente tiepido nei confronti di Pioli, che invece ha già dato la sua disponibilità per un contratto biennale.