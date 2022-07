Mourinho deluso dal mercato della Roma: la frase sospetta

José Mourinho è abituato a vivere stagioni da protagonista e quella appena passata è stata un'annata sufficiente per l'allenatore della Roma. Il sesto posto in campionato e la conquista della Conference League sono una base di partenza importante dalla quale ripartire ma servono innesti e rinforzi per portare i giallorossi in Champions League e per lottare per le prime posizioni.

Fino a questo momento sono arrivati Matic, Svilar e Celik ma il portoghese vuole di più, molto di più: da Dybala alla permenenza di Nicolò Zaniolo passando per altri colpi di mercato per portare la Roma ad un livello superiore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'uomo di Setubal avrebbe palesato tutto il suo malcontento per una campagna acquisti al momento deludente e ci sarebbe una frase che sta facendo tremare tutto il mondo giallorosso.

Nella serata di ieri, alla presentazione della collezione di gioielli della figlia Matilde, Mourinho scortato da tre addetti alla sicurezza per dribblare il sovraffollamento ha rilasciato qualche piccola dichiarazione: "Si vede dalla faccia che sono preoccupato?", la domanda ai giornalisti presenti. Secondo quanto rpiporta il Corriere dello Sport, l'ex allenatore dell'Inter si sarebbe poi lasciato andare ad una confidenza: "Sono un po’ frustrato per il mercato" che poi ha anche aggiunto: "Ma tranquillo, tranquillo". Cosa avrà voluto dire l'uomo venuto da Setubal con quest'ultima affermazione?.