"Se parlo...". Mou perde e sbotta in tv: va via

José Mourinho furioso durante Roma-Milan e criptico al termine di una partita infuocata all'Olimpico. Il portoghese, infatti, si è recato ai microfoni di Dazn e ha affermato, attraverso il giornalista presente in zona mista, di non voler rispondere alle domande dello studio. L'ex allenatore dell'Inter ha poi preso parola ma ha spiazzato tutti con queste significative parole: "Complimenti al Milan e non voglio dire altro perché se parlo domenica non sono in panchina. Mi fa arrabbiare la mancanza di rispetto per tutti quelli che amano la Roma. Questo mi dà un po’ di rabbia. E basta così", subito dopo abbandona l'intervista.

Cos'ha fatto arrabbiare Mourinho?

L'arbitraggio dell'arbitro Maresca non è affatto piaciuto alla Roma e al suo allenatore per alcune decisioni avvenute nel corso della partita, tra primo e secondo tempo. Già nella prima frazione l'uomo di Setubal aveva lasciato il terreno di gioco pochi secondi prima del fischio di fine per una decisione non condivisa con l'arbitro Maresca. Nella ripresa tante cose hanno fatto alterare Mourinho: dal rigore assegnato al Milan per il contatto Ibanez-Ibrahimovic fino ad arrivare ad alcuni falli non fischiati in favore della Roma con l'episodio al minuto 95' che l'ha fatto letteralmente infuriare.

Su una palla messa nell'area di rigore rossonera Pellegrini interviene sul pallone in estirada con Kjaer che gli colpisce il polpaccio: fallo molto simile a quello Dumfries-Alex Sandro di solo una settimana fa valutato diversamente dal direttore di gara con il rigore assegnato ai bianconeri. I giallorossi si sono lamentati anche per un fallo di mano di Ballo-Touré ma in realtà il braccio del difensore del Milan è aderente al corpo e dunque ha fatto bene l'arbitro Maresca a non concedere il penalty. La Roma è ora quarta a quota 19 punti, a meno 12 dalla coppia di testa Milan-Napoli e a meno 5 dall'Inter di Simone Inzaghi terza in classifica. Mourinho ora dovrà ritrovare la serenità in vista del match di Conference League contro il Bodo Glimt dato che c'è da rifarsi del 6-1 subito nella sfida d'andata.