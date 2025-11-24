Sinner: "Bravissimi Vittoria incredibile"

"Complimenti per questa vittoria incredibile". Via social anche Sinner partecipa alla festa. E come lui pure Musetti: "Che bravi, avete fatto la storia". Di certo il cielo è sempre (più) blu: perfino senza Sinner e Musetti. "Aveva ragione Jannik, non c'era bisogno di lui perché abbiamo uno squadrone", gongola Angelo Binaghi, presidente di una Federtennis che si porta a casa un'altra Coppa Davis, la quarta della storia e terza di fila.

"Siamo campioni del mondo, siamo campioni del mondo - canta Flavio Cobolli -. Siamo una squadra molto unita, abbiamo provato a fare come i campioni del mondo del 2006 giocando tutto il giorno alla Playstation. Sono fiero di tutti noi e della squadra fa parte anche questo pubblico fantastico. È da tre giorni il giorno più bello della mia vita". Interviene Berrettini e inizia un siparietto tra i due romani: "Il ragazzo mi fa soffrire troppo, però Vincere due set 7-5, 7-6, ti devo ancora insegnare un paio di cose". Cobolli sorride: "Lui la fa facile, servizio, diritto, io devo correre... però Matteo è stato una guida nel gruppo, l'ho sempre saputo e lo ringrazio". Per Berrettini è "un'emozione grandissima. Non ci si abitua mai a tutto questo e non voglio abituarmi. Con Carreno-Busta non la mia migliore prestazione, ma quella con più cuore. Non importa chi scende in campo o chi sta a casa: la squadra è lunga, siamo in tanti a giocare bene a tennis".

Il capitano Filippo Volandri è al settimo cielo: "E' incredibile, forse ho versato più lacrime per questa che per le altre. Vincerla fuori è stato meraviglioso, ma vincerla in casa ha un sapore straordinario. Abbiamo una squadra giovane, ci vogliamo ancora divertire. Ma ora ce la godiamo".