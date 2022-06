Nadal pronto al ritiro dopo il Roland Garros? Ecco cosa sta succedendo a Parigi

Il mondo del tennis trema per una notizia inaspettata, ma per ora smentita dal suo entourage: Rafael Nadal avrebbe richiesto, e il condizionale in questo caso è più di un obbligo, una conferenza stampa aggiuntiva all'organizzazione del Roland Garros per annunciare il suo ritiro a 36 anni e proprio "a casa sua". A riportare questa scioccante notizia Europe1 anche se nessun altro organo di informazione ha dato seguito a questa notizia con il suo entourage che ha prontamente smentito la cosa sui social: "Buongiorno, l'informazione apparsa su alcuni mezzi di comunicazione a proposito della richiesta di una seconda confeerenza stampa di Rafael Nadal è completamente falsa", le parole del responsabile della comunicazione del maiorchion Benito Perez-Barbadillo.

Federer a Parigi?

La presenza dell'ex numero uno del mondo, ancora ai box per guai fisici, ha messo la pulce nell'orecchio a chi crede che Nadal potrebbe dire addio al tennis dopo la finale contro Casper Ruud. Perché mai l'elvetico dovrebbe essere presente alla finale del Roland Garros? Questa la domanda che si stanno facendo tanti appassionati di tennis anche se i due non sono solo rivali ma anche amici e nel corso degli anni il loro rapporto si è solidifcato sempre di più diventando da sana rivalità a sana amicizia. Due giorni fa Roger Federer è stato immortalato all'Hyatt Park Hotel di Parigi in un selfie insieme all'ex tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger. Nadal è da tempo che combatte contro malanni fisici ma nonostante questo il suo tennis resta sempre fantastico e vincente. Le indiscrezioni parlano anche dell'identificazione del problema al piede di Nadal, nella sindrome di Müller-Weiss, una malattia cronica che provoca dolore costante in fase di carico e deambulazione, senza che ci siano traumi pregressi.