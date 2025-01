Battocletti storica: vince il Campaccio

Ascolta ora 00:00 00:00

Una donna sola al comando, la sua maglia è azzurra, il suo nome è Nadia Battocletti. La 24enne trentina di Cles festeggia l'anno nuovo con il primo successo nel Campaccio, nell'edizione numero 68 a San Giorgio su Legnano, Milano. Mancava solo la classicissima del cross internazionale nel palmares della 24enne trentina, seconda l'anno scorso, ma adesso anche questa corsa è stata sigillata nella bacheca dei trofei. Era inoltre da 31 anni che un'azzurra non saliva sul gradino più alto del podio, dai tempi di Silvia Sommaggio.

A spezzare il lungo digiuno ci ha pensato questa ragazza straordinaria, o meglio straordiNadia, arrivata a braccia alzate al traguardo e in solitario. Una gara dominata quella della vicecampionessa olimpica sui 10.000, che ha staccato di 44 secondi Elisa Palmero.

Adesso arriva un altro trionfo, ma all'Epifania. Senza dimenticare la vittoria bis alla BOclassic di San Silvestro a Bolzano nell'ultima dell'anno. Nadia sperava tanto alla vigilia di iniziare il 2025 con il botto: «Conto di poter proseguire la tradizione che il Campaccio, la mia prima gara dell'anno, mi porti fortuna, come è stata la scorsa edizione». Alla fine del 2024, che l'ha vista portarsi a casa i due titoli europei (5.000-10.000) a Roma e l'oro continentale nel cross, per non parlare dell'argento olimpico sui 10.000 battagliando spalla a spalla con le fortissime africane, Nadia aveva scritto queste bellissime parole: «A quella piccola bimba che mai avrebbe pensato di riuscire ad arrivare fino a qui, dico: piccola Nadi ce l'hai fatta, e non sai quanto è stato bello il tragitto. Il futuro ti attende, non smettere mai di sorridere».

A quanto pare, non ha

smesso di farlo e anzi ha iniziato il 2025 con il botto: «Mi sembrava di essere tornata alle gare che facevo da ragazzina. Tra i sogni del 2025 metto al primo posto la salute e l'obiettivo è sui Mondiali di Tokyo a settembre».