Il Napoli dice (quasi) addio allo scudetto: lacrime di Insigne a fine partita

La Roma di José Mourinho ha fatto un brutto dispetto al Napoli di Luciano Spalletti. I giallorossi, infatti, con il gol siglato in pieno recupero da Stephan El Shaarawy hanno bloccato sull'1-1 i partenopei passati in vantaggio nella prima frazione grazie al calcio di rigore realizzato dal capitano con le valige in mano Lorenzo Insigne. Ora la classifica di Serie A recita: Milan 71, Inter 69 (ma con una partita in meno), Napoli 67, Juventus 63 e Roma 58. La squadra di Mourinho nutre ancora qualche chance di approdare in Champions League. Il Napoli a cinque giornate dalla fine del campionato si può dire, forse, fuori dalla lotta al titolo visto che questa stagione non ha avuto una vera e propria dominatrice come avvenuto l'anno passato con l'Inter di Antonio Conte, che vinse con diverse giornate d'anticipo.

Il pianto di Insigne

Insigne giocherà le sue ultime cinque partite con la maglia del Napoli prima di approdare a fine anno a Toronto. Questo pareggio casalingo contro la Roma sa quasi di beffa per le ambizioni scudetto sue e degli azzurri, che non vincono il tricolore da oltre 30 anni.

Tutte le combinazioni per lo scudetto

Da ora in poi, però, a dire il vero il calendario almeno sulla carta sorride al Napoli che nelle prossime cinque affronterà l'Empoli a domicilio, il Sassuolo al Maradona, terzultima in casa del Torino di Ivan Juric, penultima contro il Genoa in casa e chiusura contro lo Spezia fuori casa. Ora, però, il tutto non dipenderà più solo dai partenopei ma soprattutto da Milan e Inter che sono davanti in classifica.

In caso di arrivo a pari punti con il Milan si guarderà la differenza reti perché azzurri e rossoneri sono in perfetta parità negli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti con l'Inter a vincere sarebbero i nerazzurri di Inzaghi mentre in caso arrivino tutti e tre con gli stessi punti all'ultima giornata la classifica avulsa premierebbe il Milan che vincerebbe così il titolo.