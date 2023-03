Napoli esagera C'è il capitone con la parrucca di Osimhen

di Roberto Dupplicato

A Napoli dopo il boom della torta Osimhen in settimana a forma del 9 è stato venduto di tutto: l'uovo di pasqua, l'arancino, il gelato, caffè e cappuccino, il cocktail, pizza e hamburger, tartare, parmigiana, babbà e pure un capitone con parrucca bionda. La sensazione è che, purtroppo, non sia finita qui.

***

D

avide Ghiotto vince in Olanda nel pattinaggio sul ghiaccio, il palazzetto impazzisce per lui che fa il giro d'onore col tricolore, colonna sonora: «a far l'amore comincia tu» di Raffaella Carrà, l'Inno di Mameli sul podio e poi gran finale con «Volare» di Domenico Modugno. Oh-oh!

***

Z

latan Ibrahimovic su Instagram si presenta come «scrittore». Ora sappiamo cosa fa.

***

C

artellino giallo per Dario Massara che da Brescia sfotte De Grandis e Marocchi in studio Sky chiamandoli «diversamente giovani».

***

F

abio Caressa: «Sta finendo la Strade Bianche delle donne, ci sono belle fughe, è stata una gara bellissima». Radio Deejay.

***

H

ollywood ruba la palla all'Uefa, in questi giorni se twitti #Champions spunta quella a spicchi: lancio per il nuovo film di Woody Harrelson sul basket.

***

G

iorgia Cenni a La Casa dello sport: Possiamo tornare da Lorenzo Minotti, anche perché. Non lo sapremo mai, la regia di Sky a quel punto ha mandato la pubblicità.

***

A

lessandro Matri saluta Maldini: «Essere stato pagato 35 milioni non può essere una colpa di De Ketelaere».

