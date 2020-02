Champions League, il Napoli fa 1-1 contro il Barcellona. Mertens aggancia Hamsik

Il Napoli di Gennaro Ivan Gattuso gioca una buona partita contro il Barcellona di Quique Setien, passa in vantaggio nel primo tempo con Dries Mertens che aggancia a quota 121 reti con la maglia azzurra Marek Hamsik, ma viene ripreso dalla rete di Antoine Griezmann nella ripresa che rende così agrodolce la serata del San Paolo e più difficile la qualificazione ai quarti di finale di Champions League in vista del ritorno tra tre settimane al Camp Nou. Gli azzurri se la sono giocata a viso aperto contro una squadra più forte sulla carta ed hanno arginato al massimo le giocate di Lionel Messi che ha fatto molta fatica a destreggiarsi tra le fitte maglie della squadra di Gattuso che ha preparato davvero bene la sfida contro i catalani. Buone notizie per il Napoli dato che il Barcellona al ritorno non avrà due elementi chiave del centrocampo come Vidal e Busquets ma servirà comunque una grande prova per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League.

Nell'altro match di serata il Bayern Monaco di Flick va a vincere per 3-0 sul campo del Chelsea di Frank Lampard con la gara che si sblocca nella ripresa con la doppietta di Gnabry tra il 51' e il 54' e la rete del solito Lewandowski a chiudere una partita e forse anche una qualificazione che sembra già in ghiaccio.

La cronaca

Barcellona bloccato e Napoli intraprendente nei primi 10 minuti di gioco e in generale per tutto il primo tempo con gli uomini di Gattuso che hanno impedito di giocare a Messi e compagni. Nonostante il possesso palla blaugrana e il pressing alto dei catalani con diverse palle perse in fase di impostazione sono gli azzurri a passare in vantaggio al primo tiro in porta della partita con Dries Mertens al minuto 30': il belga riceve palla da Zielinski e dipinge un destro a giro imparabile per ter Stegen. Gol numero 121 con il Napoli per 32enne di Lovanio che aggancia così Hamsik come miglior marcatore della storia del Napoli. Nel finale di primo tempo Manolas non inquadra la porta da ottima posizione su bella imbeccata di Callejon.

Nella ripresa Busquets, al 50', commette un brutto fallo su Mertens e si prende un giallo: diffidato salterà il ritorno con il belga costretto ad uscire dal campo zoppicante quattro minuti dopo. Al 57' il Barcellona pareggia con Semedo che buca sulla destra Mario Rui e la mette in mezzo per Griezmann che arriva come un falco e segna l'1-1. Magia di Insigne al 61' in mezzo a Vidal e Piquè con il capitano che poi va al tiro in porta: para con i piedi ter Stegen. Milik libera bene al tiro Callejon che tutto solo davanti a ter Stegen gli tira addosso. Messi fa fallo su Ospina al 64' e viene ammonito. Al 76' Umtiti anticipa Ospina di testa e la mette fuori: palla gol per il Barcellona. Vidal commette fallo su Mario Rui nel finale di partita e poi va testa a testa con il portoghese: giallo al difensore del Napoli e rosso a Vidal che non ci sarà al ritorno.

Il tabellino

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme (79' Allan), Zielinski; Callejon (74' Politano), Mertens (54' Milik), Insigne

Barcellona: Ter Stegen; Semedo, Piqué (93' Lenglet), Umtiti, Junior Firpo; de Jong, Busquets, Rakitic (56' Arthur); Vidal; Griezmann (87' Ansu Fati), Messi

Reti: 30' Mertens (N), 57' Griezmann (B)

Espulso Vidal (B)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?