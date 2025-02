Oggi corre la lepre. Cacciatori pronti...

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle parole di Marotta erano la lepre e il cacciatore, classico per una fuga. Poi Allegri cambiò i soggetti e divennero i ladri che scappavano dalle guardie, come nel gioco dei bambini. Un anno dopo è di nuovo Juventus-Inter (l'anno scorso si giocava a San Siro), cioè una giornata di campionato segnata con l'evidenziatore fin dal giorno in cui è nato il calendario, ma stavolta c'è molto di più (l'unico che manca è proprio Allegri).

Intanto è cambiata la lepre (i ladri lasciamoli stare), che è il Napoli di Antonio Conte uno che conosce bene tutto e tutti, la Juventus e l'Inter e Marotta. Chissà se nel frattempo ha imparato a conoscere la Lazio di Baroni, che a dicembre, fra Coppa Italia e campionato, gli ha servito un doppio liscio e busso in trasferta e a domicilio. Senza Neres e orfano di Kvara, Conte rilancia Raspadori e con lui il 3-5-2 che ne ha consolidato la carriera. Rischia molto: la Lazio è in salute (e ambisce al quarto posto), triplete (di sconfitte) assolutamente da evitare.

Detto della nuova lepre, finché scappa, ci sono i cacciatori, che quest'anno sono ancora due. Oggi pomeriggio gioca l'Atalanta, ferita e arrabbiata per la Champions, sempre con l'infermeria stracolma, ma attesa dall'impegno in teoria più semplice. Vero è che le partite si giocano sul prato e non sulla carta, ma sarebbe clamoroso che la Dea mancasse il bersaglio contro il Cagliari.

Poi domani sera toccherà alla sfida più attesa. Thiago ha giocato martedì in Champions, Inzaghi lunedì con la Fiorentina, più o meno pari siamo. Ma più delle fatiche pregresse, a pesare su gambe e testa della Juventus sono quelle ancora da affrontare, visto che già mercoledì c'è il ritorno col Psv.

Passare il playoff di Champions vale circa 11 milioni (e un altro Juve-Inter?), ma arrivare fra le prime 4 in campionato ne vale fra 60 e 70. Inter senza Thuram (gioca Taremi), Juventus con Kolo Muani (Vlahovic in panchina). Nulla è scontato, la classifica non conta.