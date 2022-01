Napoli, se un tweet oscura i gol di Lozano

Povero calcio italiano se ormai fanno più notizia i tweet delle partite. Ieri ha scatenato molto più interesse e reazioni un messaggio sibillino del Napoli comparso in rete subito dopo lo 0-0 tra Atalanta e Inter, che la stessa vittoria degli azzurri a Bologna con la pesante doppietta di Lozano. Il Napoli torna a respirare dopo un mese abbondante di tribolazioni, si rilancia in piena corsa Champions, ma trova il modo di spostare l'attenzione su un messaggio quanto meno inusuale postato sul profilo ufficiale di Twitter e ripreso subito dopo dal presidente De Laurentiis: «Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare». Ora, ben vengano gli insoliti complimenti agli avversari, cosa apprezzabile, ma perché calcio onesto? Come se ci fosse anche del calcio disonesto?

Immediate le interpretazioni. Soprattutto dagli ambienti vicini alla Juve che hanno letto in quel riferimento al calcio onesto una polemica verso la partita con l'Udinese in cui sarebbe mancato un rigore ai friulani. Insomma, siamo alle solite: juventini con la coda di paglia o napoletani maligni e velenosi? Qualcuno sostiene che il Napoli, più che guardare i rigori degli altri, farebbe bene a meditare sui punti che si è fatto rimontare proprio dalla Juve (11 nelle ultime 11 giornate). Fatto sta che nell'era social, più dei risultati, contano le contorsioni mentali. Che una volta restavano confinate nei bar sport.