Il Napoli vince in casa dell'Atalanta e mette pressione sul Milan. La lotta scudetto entra nel vivo

Il Napoli di Luciano Spalletti, senza due pesi massimi come Amir Rrahmani e Victor Osimhen out per squalifica, ha vinto con autorità per 3-1 sul campo dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Mattatori dell'incontro Lorenzo Insigne, su rigore, Matteo Politano ed Eljif Elmas che hanno così reso vano il gol della bandiera siglato, sul punteggio di 0-2 in favore dei partenopei, da Marten De Roon. È un grande segnale da parte degli azzurri al Milan di Stefano Pioli, che giocherà domani contro il Bologna, ma anche alle altre rivali al titolo come Inter e Juventus: oggi più che mai i partenopei sognano di riportare a Napoli il tricolore che manca dal lontano 1989-90 ai tempi di Diego Armando Maradona.

Spalletti gongola

Il tecnico toscano, al suo primo anno sulla panchina del Napoli, al termine del match del Gewiss Stadium ha gongolato: "Abbiamo dimostrato di essere una squadra di alto livello, ma non bisogna abbassare la guardia e ricordarci di quelle sconfitte interne che ancora bruciano. Arrivati a questo punto bisogna pensare solo a vincere la partita, perché per essere in questa posizione abbiamo superato diverse situazioni difficili in stagione. Dopo il gol preso è venuto fuori il carattere della squadra, che non si è intimorita tornando a macinare gioco". Il Napoli sogna lo scudetto e Luciano Spalletti non si nasconde a sette giornate dalla fine: "La squadra è presente, compatta e disposta ad aiutarsi. I giocatori hanno capito che si stanno giocando la felicità di un popolo intero e meriterebbero di fargli vivere questa gioia".

Insigne: sette partite per dirsi addio

Lorenzo Insigne lascerà il Napoli a fine stagione ma ora ha ancora davanti sette partite, sette finali, per regalare lo scudetto ai suoi tifosi che aspettano da oltre tren'anni. A fine partite il capitano azzurro ha voluto gasare l'ambiente mettendo tutta la pressione sul Milan che domani serà giocherà contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic al Meazza: Questa è una vittoria che pesa tantissimo, ma pensiamo gara dopo gara. Abbiamo fatto quello che dovevamo per prenderci tre punti pesanti. Crediamo allo scudetto, come sempre. Mancano sette partite importanti".

Immancabile poi, il cinguettio social del presidente Aurelio De Laurentiis: Grande vittoria, di cuore e tenacia. Bravissimi tutti! Forza Napoli Sempre #ADL":