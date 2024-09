Una sosta di dolori. Bennacer lungo stop

Ascolta ora 00:00 00:00

Se la serie A lascia in dote ai primi due turni di Nations League ben 21 dei 132 gol segnati (nessun altro campionato dei Top 5 europei ha fatto meglio, la Premier League 17 e la Bundesliga 16 sono subito dietro), la sua ripartenza di sabato sarà caratterizzata da infermerie non del tutto svuotate durante la sosta per le Nazionali.

La situazione più grave riguarda l'algerino del Milan Ismael Bennacer: infortunatosi in allenamento con la sua rappresentativa impegnata nelle qualificazioni per la Coppa d'Africa, ha subìto una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Il centrocampista verrà rivalutato la prossima settimana dallo staff medico rossonero e con la società deciderà se optare per una terapia conservativa o un'operazione, ipotesi più probabile. Stop minimo di tre mesi, rientro non prima di gennaio 2025.

Allarme infortuni anche per il georgiano del Napoli Kvaratshkelia e per gli juventini Nico Gonzalez e Conceicao. Il primo, a segno nella prima gara con la Repubblica Ceca, è stato sostituito a 15 minuti dalla fine della sfida con l'Albania dopo aver preso una botta nel primo tempo giocando così con un forte dolore. Resta in dubbio per la trasferta di Cagliari di domenica. L'argentino era uscito dopo poco più di un tempo della partita con il Cile per le qualificazioni mondiali per una caviglia dolorante, ma è poi rimasto in campo per tutta la gara con la Colombia segnando anche un gol. Possibile il recupero, non per il portoghese, fermo un mese per la lesione dei muscoli peronieri della gamba destra.

Problemi all'adduttore hanno invece fermato l'ucraino della Roma Dovbyk, rimandato a casa dal ritiro della Nazionale. Molto probabilmente salterà la trasferta di Genova.

Tornati accacciati, tra gli altri, gli azzurri di Spalletti Frattesi e Pellegrini, gli Under 21 Prati e Fazzini, l'islandese Gudmunsson. In totale saranno una quarantina i giocatori indisponibili per il prossimo weekend di campionato.