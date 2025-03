Ne restano solo due ma coi nervi a fior di pelle

Ascolta ora 00:00 00:00

Lassù restano in due, risultati e sofferenze analoghe, Inzaghi e Conte procedono verso l'esaurimento nervoso, entrambi squalificati per il prossimo turno, il salentino addirittura esulta istericamente dopo il rigore sbagliato da Gimenez, il suo Napoli non molla e non fatica a liquidare il Milan il cui allenatore passa alla cronaca per avere lasciato in panchina Leao e Gimenez, inserendoli a babbo morto, risparmiandoli per la coppa Italia ma rinunciando a vincere al Maradona. L'Inter ribadisce il primato, ha potenza feroce e sorte felice, la vittoria sull'Udinese è stata sofferta come capita alle grandi squadre, Dimarco, al rientro, è di nuovo la chiave decisiva per il gioco, Inzaghi può bissare lo scudetto ma è borderline per i nervi, l'espulsione è in ritardo rispetto ad altre ripetute sceneggiate e invasioni di campo. Mercoledì, nell'andata di coppa contro il Milan, la squadra sa di non poter regalare nulla se vuole inseguire il triplice risultato del 2010. Annuncio ufficiale dell'allenatore dell'Atalanta: «Per lo scudetto direi che è finita, era un sogno impossibile che penso sia sparito già nella partita con l'Inter». Dunque il trio si riduce a coppia, la sconfitta di Firenze spegne le illusioni del popolo bergamasco, l'allenatore di Grugliasco nulla aggiunge sul proprio futuro ma la resa annunciata dimostra anche uno strano epilogo, strane le scelte, in svantaggio per merito del solito superKean, il tecnico ha fatto fuori, in un colpo solo, Retegui e Lookmann, poi anche De Ketelaere, segnale preoccupante e preoccupato in vista delle ultime otto partite, il 13 aprile è in programma la partita contro il Bologna che potrebbe tentare addirittura il sorpasso al terzo posto.

Cambiano gli scenari, stasera la Lazio può recuperare punti e posizione ma il Torino non è roba facile da affrontare. Tra Verona e Parma siamo alla roulette russa, il Cagliari si è risollevato, la B è ormai vicina per il Monza, è in crisi vera il Lecce.