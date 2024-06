Nel "derby" calabrese Lukaku finisce beffato

Ascolta ora 00:00 00:00

Calabria Felix, ma solo a metà, quella di Vibo Valentia, città natale di Francesco Calzona, che ieri ha battuto il corregionale Domenico Tedesco, di Rossano Calabro, nello Slovacchia-Belgio che ha chiuso la prima giornata del girone E. A sorpresa - anche se sta diventando un tormentone quello dei belgi magnifici tra un Mondiale e un Europeo ma sempre incapaci di concretizzare -, a prescindere dall'allenatore, una volta che si gioca sotto gli occhi di tutti. Anche ieri uno spreco: a partire dal povero Lukaku, che considerando gli errori sottoporta nella partita decisiva dei Mondiali 2022 contro la Croazia, quella che con una vittoria sarebbe valsa il passaggio del turno, è arrivato ieri a otto errori cruciali su grandi occasioni, numeri drammatici per un giocatore di quella statura fisica e tecnica. Ieri, pallone sparato su Dubravka dopo 3', tocco impreciso su Dubravka in uscita (ma sarebbe stato difficile segnare, il portiere era a un passo), poi in realtà due gol, nel secondo tempo, entrambi annullati: fuorigioco dello stesso Lukaku sul primo, un tocco in scivolata da un metro, e fallo di mano impercettibile di Openda sull'azione del cross, rilevato dal VAR, sul secondo, un sinistro sul primo palo da attaccante vero.

Quello che è grave è ovviamente che una squadra con quelle risorse, compresi De Bruyne, Doku, Trossard, non riesca in quasi 90', recupero compreso, a passare su una Slovacchia che si è però difesa molto bene, con copertura degli spazi e buona fisicità, dopo aver segnato.

Su errore di Doku che, sotto pressione sulla sua linea di fondo, ha cercato un maldestro passaggio dentro l'area per Faes: la palla, imprecisa, è arrivata a Schranz, intelligente colpo di tacco per Kucka, destro dell'ex giocatore di Genoa, Milan e Parma deviato da Casteels proprio su Schranz, che da posizione angolata ha messo dentro, di destro.

Ora, per il Belgio, la sfida contro la Romania è già decisiva.