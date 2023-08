Neymar dopo Messi. Amici divisi nei 2 mondi

Alla conquista di due mondi. Dopo avere vinto tutto quello che c'era da vincere da compagni di squadra. Erano i tempi della MSN: Messi, Suarez e Neymar, visti insieme per 8896 minuti in 110 partite regalando al Barcellona 84 vittorie e alzando dieci trofei tra cui una Champions, un Mondiale per Club, due volte la Liga e via di questo passo. Poi, il brasiliano ha deciso di trasferirsi a Parigi dove, guarda caso, è arrivato anche l'argentino: un po' di magia era stata lasciata nel frattempo per strada, ché gli anni passano per tutti e anche per i giocatori che paiono immortali. Adesso, nella stessa estate, la Pulce campione del mondo di cinque anni più giovane di O' Ney ha accettato l'offerta dell'Inter Miami mostrando subito mirabilie in un calcio non di primissimo livello ma che lo ha visto comunque fare sul serio segnando otto reti nelle prime cinque partite disputate, trascinando i suoi compagni alle semifinali della Leagues Cup, competizione cui partecipano club statunitensi e messicani che qualifica alla Champions centroamericana. La Messi-mania è esplosa di conseguenza, al punto che la vendita dei biglietti delle partite casalinghe della squadra di cui è co-proprietario David Beckham è passata ad una media di 282 dollari contro i 31 di prima del suo arrivo.

Un trionfo in terra americana, ecco. Che Neymar vorrebbe replicare nel continente asiatico, essendo diventato un nuovo giocatore dell'Al-Hilal dove già militano Milinkovic-Savic e Koulibaly - grazie a un contratto biennale da 80 milioni di euro a stagione: altri 80 finiranno nelle casse del Psg, più bonus facilmente raggiungibili fino a un massimo di 120. Pare follia, è la realtà del calcio di questi giorni cui pochi paiono sapere dire di no. Per Neymar, anche un aereo privato e la possibilità di convivere con la fidanzata pur non essendo sposato: potere del pallone, più forte (fino a quando?) anche della religione.