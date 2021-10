Neymar protetto dagli scudi della polizia. Scontri durante Olimpyque Marsiglia-Psg

Sicuramente è un'immagine che nulla ha a che vedere con lo sport. Il campione brasiliano Neymar sta per battere un calcio d'angolo e, accanto a lui vicino alla bandierina, ci sono dei poliziotti in tenuta antisommossa con gli scudi di plastica. Siamo allo stadio di Marsiglia, il Velodrome, in campo si fronteggiano l'Olympique e il Paris Saint Germain. Una sfida molto sentita in Francia. Ma la scena di violenza cui si assiste non ammette scusanti. Contro Neymar viene lanciato di tutto: bottigliette, accendini e altri oggetti contundenti, persino alcuni carica batterie per telefonini. La polizia interviene prontamente e, quando le fasi del gioco lo rendono necessario, alza gli scudi per proteggere il brasiliano. L'arbitro minaccia di fermare la gara.

Si va avanti così, giocando in un clima surreale sugli spalti, quasi da guerriglia. Sul campo la partita finisce 0-0. In Francia la polemica è grande. Qualcuno invoca la sconfitta a tavolino per i padroni di casa. C'è un precedente abbastanza fresco. A settembre scoppiò una rissa furibonda ad Angers, in cui furono coinvolti i tifosi dell'Olympique. In quell'occasione la squadra dell'OM fu punita in classifica.

Tra i giocatori più bersagliati del Psg c'è stato Neymar. Ma anche gli altri suoi compagni non sono stati risparmiati, in particolare Messi. A nulla sono valsi gli appelli dei giocatori del Marsiglia, che alla vigilia della gara avevano chiesto ai propri supporter di non causare incidenti. "Sappiamo quello che rischiamo - ha detto amareggiato Dimitri Payet - possono toglierci dei punti. Non bisognerà piangere a fine stagione se ci mancheranno uno o due punti".

Problemi anche fuori dallo stadio, dove centinaia di persone, durante il match, hanno tentato di sfondare i varchi per entrare nell'impianto. Gli agenti di polizia sono stati costretti a intervenire con la forza, usando i lacrimogeni (e non solo).

È lecito pensare in mille modi diversi su ciò che è accaduto a Marsiglia, ma una domanda è d'obbligo: signori, questo è ancora calcio?