"Neymar torna al Barcellona", "Bartomeuout": hackerati i profili social del Barcellona

Il Barcellona di Quique Setién ha vinto per 2-1 contro il Getafe e si è ripreso la testa della classifica della Liga spagnola grazie ai gol di Sergi Roberto e Antoine Griezmann. Il club catalano, però, dopo la vittoria ottenuta in campionato ha dovuto incassare una "sconfitta" da parte di alcuni hacker che si sono divertiti a manipolare i social del club blaugrana. "Neymar torna al Barcellona", è stato questo il cinguettio che ha fatto sobbalzare sulla sedia i tantissimi tifosi catalani sparsi per il mondo in quanto proveniente dal profilo Twitter ufficiale del club spagnolo.

Tutti i profili del Barcellona sono stati hackerati a regola d'arte da parte di "OurMine" che ha poi sbeffeggiato il club di Josep Bartomeu: " Ciao, siamo OurMine. Bene, questa è la seconda volta che lo facciamo. Il vostro livello di sicurezza è migliorato, ma non è ancora al meglio. Per aumentare la sicurezza dei vostri account contattateci" . Nel mirino di questo gruppo di hacker è finito anche il numero uno del club con l'hastag al veleno #Bartomeuout".

Il Barcellona, appena ripresa in mano la situazione, ha prontamente cancellato tutti i messaggi incriminati ed ha pubblicato una nota di scuse nei confronti dei tifosi: "Gli account Twitter del Barcellona sono stati violati, motivo per cui sono apparsi messaggi esterni al nostro club e che sono stati segnalati ed eliminati. I tweet sono stati creati tramite uno strumento di terze parti per l'analisi dei dati"

FC Barcelona's Twitter accounts have been hacked, which is why messages from outside our club have appeared, and which have been reported and deleted. The tweets were made through a third-party tool for data analytics. — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020

Il club spagnolo ha poi continuato: "Il Barcellona effettuerà un audit sulla sicurezza informatica e esaminerà tutti i protocolli e i collegamenti con strumenti di terze parti, al fine di evitare tali incidenti e garantire il miglior servizio ai nostri membri e fan. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati da questa situazione".

FC Barcelona will conduct a cybersecurity audit and will review all protocols and links with third party tools, in order to avoid such incidents and to guarantee the best service to our members and fans. We apologise for any inconvenience this situation may have caused. — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 15, 2020

