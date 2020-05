Niente Europei, il "celo manca" non si ferma: ecco le figurine

Uno dei modi divertenti che avevano gli sportivi di tutto il mondo, per prepararsi a un evento importante come quello degli Europei di calcio, era collezionare le figurine della Panini dedicate al torneo continentale. Il rinvio di Euro 2020 ha, però, infranto la magia di un rito che, ogni quattro anni, accompagnava la vigilia della massima competizione europea per nazionali. O, così sembrava, perché, la Panini, per venire incontro ai propri fedelissimi acquirenti, lancia, da oggi, la nuova collezione di figurine UEFA Euro 2020 Preview, una sorta di anteprima della manifestazione europea del prossimo anno. «Nella Panini, la passione per il calcio è viva e forte come la tua», si legge nell'introduzione dell'album, rivolta a collezionisti e appassionati. «Per questo motivo, speriamo di riempire lo spazio tra oggi e la fase finale di UEFA Euro posticipata al 2021 con questo album. È il nostro modo di tenere vivo lo sport che tutti amiamo».

E così, i patiti del celo, manca, che non hanno età, dovranno trovare le 588 figurine che arricchiscono il colorato album di ben 72 pagine. La raccolta, in particolare, si focalizza sulle venti nazionali che hanno già staccato il visto per il 2021. Ogni squadra ha le immagini di 22 calciatori, oltre a quelle del capitano (in una speciale figurina brillante), del logo ufficiale della federazione e, in doppia figurina, della formazione schierata e di giocatori in esultanza; uno spazio è riservato anche a chi deve partecipare ai play-off rinviati.

«Questa collezione esce in un momento difficile per tutto il mondo e anche per il calcio», ha dichiarato Antonio Allegra, direttore mercato Italia della Panini. «Proprio per questo motivo, non abbiamo voluto rinunciare ad offrire ai nostri affezionati collezionisti uno strumento di svago e di divertimento per continuare a coltivare la passione per questo sport in attesa che tutto torni alla normalità». Una bustina costa 0,80 euro e contiene cinque figurine.