Niente finale per Orsato. Zero possibilità per la Frappart

Ci sperava, anche per la dolorosa assenza della Nazionale di Mancini dalla rassegna in Qatar. Ma l'italiano Daniele Orsato non sarà l'arbitro della finale mondiale: il fischietto veneto è uscito ufficialmente dal ballottaggio con la designazione decisa dalla Fifa per la semifinale di domani tra Argentina e Croazia. Che si giocherà allo stadio iconico di Lusail, come la sfida decisiva per assegnare la Coppa.

Era stato lui ad aprire il Mondiale dirigendo la gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador, non sarà lui a chiuderlo. Impossibile avere un'altra occasione, a 47 anni la carriera di un arbitro è ormai al capolinea, nel 2026 al Mondiale centro e nord americano toccherà ad altri suoi colleghi italiani. Per Orsato sarebbe stato un premio alla carriera dopo la finale di Champions del 2020 tra Psg e Bayern Monaco.

Domani avrà la stessa squadra che lo ha coadiuvato nelle precedenti due direzioni nel Mondiale asiatico (aveva già arbitrato l'Argentina contro il Messico): i guardalinee Carbone e Giallatini, in sala Var Irrati e Valeri. E ora inizia il toto-arbitri per la finale del 18. Da escludere la designazione suggestiva della Frappart, anche se la Francia non dovesse arrivare in finale (ma potrebbe fischiare quella per il terzo posto se non ci saranno i Bleus). L'eventuale presenza dei transalpini mette fuori gioco anche il connazionale Turpin, ecco che i papabili restano l'inglese Taylor, il salvadoregno Barton, il messicano Ramos e l'americano Elfath. Tutto dipenderà dalla scelta di oggi per l'altra semifinale.