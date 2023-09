Niente glamour a Cesena: spunta Jovic in canottiera

Tifosi di tutte le squadre da anni seguono il Milan col commento cult di Mauro Suma dalla tv del club. Dopo i gol di Pulisic se ne sono accorti pure negli Usa e la CBS ha già trasmesso le iconiche esultanze di Suma: presto vorranno Milan Tv pure oltreoceano.

Sull'affare Dia il ds della Salernitana De Sanctis si è rivolto al Manager dei Wolves in inglese e guardando dritto in camera: «Io, il mio Presidente e tutto il club non dimentichiamo». Fosse stato un provino per Peaky Blinders, era già nel cast.

Tra festival di Venezia e Gp di Monza le star di tutto il mondo hanno trascorso in Italia un weekend all'insegna del glamour. C'era pure il gigante dell'NBA Jovic: all'ippodromo di Cesena in canottiera!

Pozzecco invita il presidente dell'Italbasket Petrucci ai microfoni di Rai2: «Hey! vieni qua amore mio!».

In Francia sono già furiosi con l'ex Inter Correa e Ciccio Valenti teme il reso: «Questi ce lo lasciano sullo zerbino di Appiano Gentile».

Diario di bordo di Sky, Roberta Noè: «L'aereo di Lukaku in questo momento è sopra il Vaticano». Angelo Mangiante: «E chissà questo che tipo di segnale sia».

«L' Atalanta under 23 è allenata da Francesco Modesto, di nome ma non di fatto». Max Nebuloni, Sky Sport24.

Molti hanno segnalato la somiglianza tra Einstein di Oppenheimer e Tiziano Crudeli.

Operazione simpatia di Luis Alberto: «Con questi arbitri non si può giocare».