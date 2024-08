Quel no di Dybala tra soldi, amore e furbizie. E tra Lukaku e Napoli è fatta per 30 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Il no di Paulo Dybala agli arabi dell'Al-Qadsiah ha fatto il giro del mondo. La Joya ha rinunciato a 80 milioni di euro in 3 anni per continuare a giocare in giallorosso. Dietro questa scelta ci sarebbero pure motivi familiari, visto che la moglie Oriana e mamma Alicia non vedevano di buon grado l'andare a vivere in terra saudita. Anche se fonti vicine alla società raccontano che sia stato lo stesso club a decidere di frenare dinanzi alla modesta proposta saudita per il cartellino del fantasista (3 milioni più 2 di bonus). Insomma, la decisione di restare avrebbe tanti padri, a partire dai tifosi scesi in campo in tutti i modi per trattenere il loro idolo. Mentre sulla mossa di venderlo nessuno voleva attribuirsene la responsabilità. Come sempre chi arriva prima meglio alloggia e il post di Dybala ha permesso all'argentino di prendersi tutti i meriti della permanenza.

La Juventus invece mette le ali per provare a volare. Accelerazione della Vecchia Signora per Nico Gonzalez (Fiorentina) e Francisco Conceicao (Porto). Pronti 37 milioni (bonus compresi) per l'argentino; mentre il figlio d'arte può arrivare in prestito. McKennie rinnova fino al 2026. In uscita Miretti (va al Genoa in prestito) e Kostic (piace alla Fiorentina). Fumata bianca in arrivo anche per Lukaku al Napoli: al Chelsea andranno 30 milioni più bonus; mentre Big Rom firmerà un triennale da 6,5 milioni a stagione più bonus.

Il Bologna preleva in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni Pobega dal Milan, che lavora ora per piazzare altrove Adli.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter è in chiusura per il centrale Tomas Palacios (classe 2003) dell'Independiente Rivadavia. Tra domenica e lunedì attesa la fumata bianca. Operazione da 6,5 milioni più bonus e una percentuale sulla futura vendita.

In uscita dal club nerazzurro Frankito Carboni (appena rientrato dal River Plate), che è diretto in prestito con diritto di riscatto al Venezia, Satriano si accasa al Lens in prestito con obbligo di riscatto per 6 milioni più il 20% sulla futura vendita; mentre si cercano acquirenti per Salcedo e Correa. Infine ufficiali Sergi Roberto e Nico Paz al Como.