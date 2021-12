"Noi in campo". La decisione a sorpresa dell'Udinese

L'Udinese sarà regolarmente presente in campo stasera alle 18.30 alla Dacia Arena per l'anticipo dell'ultimo turno di andata della serie A, contro la Salernitana. Lo apprende l'Ansa da fonti qualificate della società, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali.

Secondo quanto rivelato, non essendoci comunicazioni ufficiali della Lega, la squadra, che si trova in ritiro, si presenterà allo stadio, assieme al direttore di gara e ai suoi collaboratori, nonostante la mancata partenza dei granata per la trasferta, fermati dalla Asl dopo l'accertamento di casi di positività al Covid.

Il caso

Nel pomeriggio di lunedì l'Asl di Salerno aveva bloccato la trasferta della squadra campana a Udine dopo che due calciatori e un membro dello staff erano risultati positivi al Covid. In serata i tamponi molecolari avevano confermato i tre casi, ma il resto del gruppo squadra era risultato negativo. La Salernitana, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non partirà per Udine dove avrebbe dovuto giocare oggi alle 18.30.

Lo ha comunicato in nottata il club con una nota ufficiale: "L'U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra prende atto delle disposizioni dell'Asl di Salerno che ha richiesto la sospensione dell'attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi" . Inoltre: "La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali".

La posizione dell'Udinese

Di tutt'altro tipo le dichiarazioni, che arrivano dalla sponda friulana. Nella giornata di ieri, il direttore dell'Area tecnica, Pierpaolo Marino aveva assicurato: "La Lega ci ha confermato che si gioca domani alle 18,30. Non ci saranno stravolgimenti, la decisione della Lega è questa, la Salernitana partirà domani mattina. Siamo sempre rimasti concentrati, non avevamo notizie dalla Lega che la situazione fosse tanto grave da giustificare un rinvio. La partita al 99,9% si gioca".

Nelle ultime ore è arrivato inoltre il comunicato del canale tv del club, che precisa: "L’Udinese questa sera si presenterà regolarmente alla Dacia Arena anche se la Salernitana non partirà per la trasferta e dunque la partita non si giocherà. I granata hanno deciso di attenersi all’ordine dell’Asl ma la Lega Serie A non rinvierà l’incontro ritenendo, presumibilmente, che ci siano le condizioni per disputare l’incontro dato il numero limitato di positività accertate".

Infine svela: "Probabile per l'Udinese la vittoria a tavolino. Non è il miglior modo di chiudere il 2021. I bianconeri ci tenevano a salutare i propri tifosi prima della pausa per le festività di Natale e Capodanno". Uno sviluppo improvviso che preoccupa la Serie A, che non ha ancora preso una posizione ufficiale in merito. Si rischia a questo punto di rivivere la querelle infinita di Juventus-Napoli e Lazio-Torino della passata stagione

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?