"Non ci hanno rispettato", la Fiorentina attacca il Milan

Domenica alle ore 15 la Fiorentina di Vincenzo Italiano giocherà in casa della capolista Milan di Stefano Pioli. Il dg del club viola, Joe Barone, però, ha accusato discorrettezza il club rossonero, con i biglietti riservati al settore ospiti che non sarebbero mai arrivati (una cinquantina contro i 4.000 spettanti): "Mercoledì sera ho parlato con Paolo Scaroni, gli ho detto la mia, gli ho detto che sono molto arrabbiato per questa situazione. Non siamo stati rispettati. Il Milan è al corrente che siamo molto arrabbiati per questa situazione, vediamo se ci saranno maggiori aperture da qui a domenica prossima".

I tifosi della Fiorentina hanno voluto esprimere il loro dissenso con un comunicato ufficiale: "La situazione che si è creata riguardo all'acquisto dei biglietti del settore ospiti di San Siro da parte dei tifosi della Fiorentina ha - a dir poco - dell'incredibile. La vendita è iniziata alle ore 15.00 di venerdì 22 aprile e sarebbe dovuta durare fino alle 19.00 del giorno precedente la gara, Settore III Anello Verde (4.109 posti), prezzo 8€ + diritti di prevendita senza obbligo di Inviola né restrizioni (vedi residenza) nonostante che le tifoserie - come è risaputo da tutti - non siano storicamente in "buoni" rapporti. Andranno a Milano i tifosi che già si sono organizzati e hanno pagato il viaggio ma sono - loro malgrado - senza biglietto. Questa è la situazione: ognuno si prenda le proprie responsabilità, Istituzioni comprese".

Il comunicato della Curva Sud

Al fianco della Fiorentina, si è schierata anche la curva sud del Milan con un comunicato ufficiale: “IL SETTORE OSPITI È SACRO! La gestione della vendita del settore ospiti di Milan-Fiorentina è solo l’ultimo di una serie di episodi, che in questa stagione hanno visto stadi in cui i biglietti degli ospiti sono stati venduti/comprati dai tifosi di casa. Ormai è sotto gli occhi di tutti il fallimento della tessera del tifoso, che doveva dare la possibilità e la precedenza di acquisto ai tifosi sempre presenti, e che invece crea soltanto disagi nell’acquisto con tessere non censite e sistemi di vendita che non scambiano i dati tra loro, impedendo di fatto l’acquisto a molti tifosi".

E ancora in sostegno dei tifosi viola: "Chiediamo quindi all’Ac Milan, da sempre attenta e sensibile alle legittime esigenze dei tifosi, di farsi portavoce di tutte le società per risolvere al più presto la problematica dei biglietti per le trasferte, portando la questione sul tavolo dell’osservatorio (seguendo l’esempio delle gare europee dove i biglietti della trasferta vengono gestiti direttamente dalla società ospitata), e allo stesso tempo di trovare una soluzione immediata per porre rimedio a questa spiacevole situazione in vista di domenica, perché ci teniamo a dirlo chiaramente e fermamente, per NOI il settore ospiti è sacro ed è fondamentale in ogni stadio. Per NOI è impensabile non avere a disposizione un settore dal quale sostenere il nostro Milan in trasferta. Uno stadio senza il settore ospiti, senza la tifoseria rivale o senza noi come tifoseria ospitata, è la cosa più lontana e inconcepibile dalla nostra idea di stadio e di calcio, per il nostro essere la Curva Sud Milano".

Italiano saldo al suo timone

La Fiorentina è reduce da due sconfitte consecutive, contro Salernitana e Udinese (pesante), ma per Barone il tecnico non è affatto in discussione visto il lavoro svolto finora. "Non vedo problemi, ne parleremo a fine stagione. Con il mister abbiamo passato una giornata particolare, siamo stati in un posto tranquillo, abbiamo fatto delle passeggiate parlando non di calcio ma della vita in generale e delle nostre famiglie. Siamo stati al mare nella zona di Viareggio per passare una giornata differente, fuori dal calcio".