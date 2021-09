"Esplode" il Psg: "Non me la passa". Tensione in panchina

Lo spogliatoio del Psg è una potenziale polveriera e non solo per la querelle Keylor Navas-Donnarumma. Anche Kylian Mbappé sta surriscaldando l'ambiente transalpino vista la sua "rivalità" con il compagno di reparto Neymar, reo di non passargli mai il pallone. L'ex Monaco infatti è stato pizzicato dalle telecamere mentre si sfogava in panchina con Idrissa Gueye (autore del gol vittoria contro il Montpellier). "Non mi passa mai il pallone", questa l'accusa del 22enne all'ex Santos e Barcellona.

Mbappe to Idriss about Neymar :



“This beggar didn’t give me the pass”



pic.twitter.com/YtCkcYZWtg — Fze (@Fze032) September 25, 2021

Nervi tesi

Mbappé non ha segnato contro il Montpellier e nemmeno il brasiliano è andato in gol ma in più di una circostanza avrebbero potuto marcare. In un occasione in particolare, infatati, Neymar non ha passato la sfera Kylian e forse il suo malessere nasce proprio da questo. Otto partite e otto vittorie in Ligue 1 per il Psg che si trova però a dover fronteggiare tre potenziali problemi: 1) il dualismo Navas-Donnarumma, 2) la rivalità tra Neymar e Mbappé, 3) e Messi infortunato che ancora non ingrana.

Addio a fine anno

In estate il Real Madrid aveva tentato l'assalto a Mbappé con un'offerta choc da 160 milioni di euro, un'enormità per un giocatore che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2022. A fine anno i blancos puntano a prenderlo a costo zero facendogli sottoscrive un ricco contratto considerando che risparmieranno e non poco sul costo del cartellino che potrebbe essere per intero il suo stipendio per cinque anni. L'obiettivo primario del club francese è quello di vincere il campionato ma soprattutto quello di portarsi a casa la Champions League, obiettivo dichiarato dello sceicco Nasser Al-Khelaifi che negli ultimi anni ha speso cifre astronomiche senza mai arrivare alla conquista della coppa dalle grandi orecchie.