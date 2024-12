Non è più un ritorno a casa. Inzaghi, Lazio test verità

Ascolta ora 00:00 00:00

Stavolta per Inzaghi, Lazio-Inter è molto più di un amarcord. «Per me non sarà mai una partita normale, anche se ormai è l'ottava volta che gioco contro il mio passato, la quarta a Roma». Nelle prime due è andata male, due sconfitte (doppio 1-3). La terza, il 17 dicembre 2023: un anno giusto domani, finalmente una vittoria, gol di Lautaro e Thuram, che stasera ovviamente Inzaghi ripropone in coppia.

La Lazio ha gli stessi punti dell'Inter, anche se con una partita in più: basta questo per spiegare che c'è poco tempo per sfogliare l'album dei ricordi. «Hanno vinto 16 partite ufficiali sulle 22 giocate, sono un gruppo forte e giocano molto bene. Ci sarà da stare molto attenti». Non serve guardare la classifica per capire cosa serve, ma l'obiettivo dell'Inter è lo stesso della Lazio, qui sta il problema. Una sfida che in ogni caso farà danni, stasera capiremo a chi. Sapendo che anche un pareggio può allargare la forbice rispetto a chi è già davanti in classifica. «Avevo detto che quest'anno sarebbe stato un campionato equilibrato, la Lazio ha pieno diritto di sognare», le parole del tecnico nerazzurro ai canali social del club.

Inzaghi ha un'altra volta la coperta rattoppata in difesa. Mancano sempre Acerbi e Pavard, per cui Darmian è l'unico vero cambio, con Dumfries destinato d'ufficio a tamponare Tavares, forse il laziale più temuto, perché da solo potrebbe strappare all'Inter l'abituale supremazia sulle fasce laterali. Centrocampo e attacco sono quelli titolari, con la ThuLa che quest'anno non ha mai segnato insieme, ma finalmente con indicazioni positive per Inzaghi dai test atletici del capitano Lautaro. Il bottino del Toro è decisamente deficitario rispetto alla scorsa stagione: appena 6 gol in 18 partite, rispetto ai 16 segnati in 19, un anno fa, fino a metà dicembre.

Finora Inzaghi ha vinto solo lo scontro diretto con l'Atalanta, a fine agosto. Poi ha perso col Milan e pareggiato con Juventus e Napoli. La Lazio è un grande test per l'Inter, come poteva esserlo la Fiorentina due settimane fa. Un'occasione per misurare i progressi, sembrati palesi nell'ultima uscita di campionato contro il Parma, ma poi evaporati nell'incolore notte di Leverkusen.

Quanto vale oggi l'Inter? Può dircelo Baroni questa sera.

Inzaghi sembra avere ritrovato un sano equilibrio difensivo, perché ora anche in campionato l'Inter subisce meno gol che in avvio di stagione (2 nelle ultime 5 partite; 1 solo in 6 partite di Champions League, miglior difesa d'Europa a pari merito con il Liverpool), ora chiede alla ThuLa i gol necessari per restare nella scia di Atalanta e Napoli.