Non solo auto: kit per cani, videogame e cinema

Vivere e far vivere l'auto. Al meglio. A chi guida, a chi sta accanto e a chi siede dietro. Ospiti grandi e piccoli. E anche amici a quattro zampe. A chi ama l'outdoor e a chi vuole semplicemente trascorrere il viaggio divertendosi, scegliendo il videogioco o il programma in streaming preferito. La comodità che fa rima con praticità: sono le nuove frontiere su cui le Case stanno puntando, indipendentemente dall'evoluzione tecnologica di propulsioni e design. L'ultima, ma solo in ordine di tempo, si chiama «Poldo». Il nome che dareste o magari avete già dato al vostro cane. E infatti è così. Per far diventare la già blasonata BMW X7 xDrive40d ancora più ricercata, ecco che arriva il raffinato kit da viaggio messo a punto da «Poldo Dog Couture», la griffe forse più griffata della moda al guinzaglio. Cintura di sicurezza, collare in pelle, copertina in Alcantara, cuscino imbottito in ovatta termica, una fiaschetta termica per mantenere fresca l'acqua, due ciotole in porcellana, sacchetti e salviettine per l'igiene e uno ionizzatore contro i cattivi odori. E se invece volessimo dedicarci, soli o in coppia all'outdoor duro e puro? Basta andare incontro all'avventura con la Dacia Jogger che porta in dote un letto matrimoniale. È lo «Sleep Pack», una soluzione geniale per riposare durante i lunghi viaggi in auto e per godersi una vacanza realmente a contatto con la natura. Una struttura di legno che si apre in meno di 2 minuti per formare un grande letto matrimoniale, materasso compreso, che occupa tutta la parte posteriore dell'auto passando sopra la panchetta della seconda fila ripiegata. Alla Jogger si può agganciare anche una tenda da campeggio con annessi un materassino gonfiabile e una lanterna a Led ricaricabile dalla presa Usb. Non manca il kit per la cottura all'aperto con piastra a gas portatile. Sul «far vivere» l'auto a tutti gli occupanti c'è poi Tesla che, non a torto, è stata definita l'auto videogame. A seconda dei modelli, la creatura di Musk propone l'intrattenimento di Theater, Toybox e Arcade che spaziano da film a videogiochi ma se spazio lo scriviamo con la S maiuscola l'opzione Marte visualizzerà la Model Y come se fosse un rover sulla superficie del pianeta rosso.

Vi siete persi il Concerto di Capodanno a Vienna? E allora ascoltatelo a bordo della Mercedes-Benz Classe S, che monta il sistema Burmester High-End 4D Surround Sound, un impianto da 30 altoparlanti, sei dei quali sono 3D, subwoofer FrontBass a doppio corpo integrati e un subwoofer aggiuntivo nel bagagliaio con il proprio amplificatore da 400 watt. E pensare che c'è ancora qualcuno che le chiama solo auto.