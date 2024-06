Non solo per il primo posto. Che derby Dumfries-Theo

Ascolta ora 00:00 00:00

La maschera è pronta e Mbappé è pronto a indossarla. Cinque giorni dopo la frattura al naso subìta contro l'Austria, il capitano dei Bleus vuole tornare in campo, stasera contro l'Olanda, nella partita che deciderà chi vincerà il Girone D, guadagnandosi un ottavo di finale teoricamente più semplice, ma non è detto e vedremo perché.

Didier Deschamps ufficializzerà in extremis una decisione che nell'animo sembra avere già preso. «Cerchiamo di fare in modo che sia disponibile». C'è l'ok dei medici, la ferita è già sufficientemente consolidata, fondamentale che Mbappé indossi la maschera, in carbonio, costruita su misura per lui e decorata con il tricolore francese, che l'attaccante ha sfoggiato quasi con vezzo nell'allenamento di rifinitura, in cui ha evitato ogni contatto fisico. L'operazione resta necessaria e sarà eseguita a Europeo finito, la Francia spera quindi nella seconda metà di luglio.

Come alla vigilia del debutto contro l'Austria, nel ritiro francese si parla solo di Mbappé. Allora delle sue dichiarazioni politiche, stavolta del suo naso. La Francia si sa forte, ma Mbappé è fondamentale anche per cementare l'autostima. Griezmann dribbla la domanda sulle elezioni («come calciatore so di avere grande notorietà, ma non intendo sfruttarla per influenzare il voto, l'importante sarà votare»), non quella su Mbappé: «Sta meglio, il naso si è sgonfiato, speriamo che ce la faccia. Per noi cambia molto averlo o non averlo in campo». Appunto.

Nell'Olanda in cui potrebbe vedersi anche Zirkzee, che però parte in panchina, c'è Dumfries che aspetta di abbracciare gli amici nerazzurri Thuram (titolare) e Pavard, ma che soprattutto animerà l'ennesima sfida con Theo Hernandez, dirimpettaio di fascia come nel derby. Spesso è finita molto male, con risse ed espulsioni: Theo nel 2022, entrambi lo scorso 22 aprile, nella notte dello scudetto interista. Per non dire dello striscione offensivo esposto nei festeggiamenti dei giorni successivi, costati a Dumfries e all'Inter 4 mila euro di ammenda. Nessuna certezza sul futuro di entrambi: Dumfries non ha ancora accettato l'offerta di rinnovo dell'Inter, Theo vuole capire un po' meglio quale sarà il futuro del Milan (e anche lui chiede più soldi).

Bleus favoriti anche stasera, del resto Deschamps ha incrociato due volte l'Olanda nelle qualificazioni, vincendo 1-2 in trasferta (doppietta di Mbappé) e 4-0 in casa (altri 2 gol del capitano).

Chi vince, vince il girone andrà a sfidare la seconda del Gruppo F (Turchia o Portogallo?) mentre chi passa da seconda prende la seconda del Gruppo E (oggi una fra Romania o Slovacchia). Proprio sicuri che sia un vantaggio arrivare primi?