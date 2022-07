Nuova bufera su Piquet: cosa ha detto su Hamilton e Rosberg

Il tre volte campione del mondo di Formula Uno, Nelson Piquet sta continuando ad alzare polveroni per via di nuove dichiarazioni. Dopo aver insultato pesantemente Lewis Hamilton con frasi razziste, in un nuovo video diffuso in via integrale, infatti, si sente ancora una volta insultare il 37enne inglese e la famiglia Rosberg.

Il nuovo audio

L'account Twitter Metropoles ha infatti divulgato un nuovo video risalente al 2016 quando se la prese con Nico Rosberg, figlio di Keke iridato nel 1982, che in quell'anno vinse il mondiale proprio davanti ad Hamilton: "Keke era una m..., non aveva alcun valore, proprio come suo figlio Nico. Ha vinto un campionato, ma il n***etto deve aver dato un po’ troppo il c**o in quel periodo e per questo non ha guidato bene", con tanto di insulti omofobi e razzisti. Il circus della Formula Uno, naturalmente, ha preso le distanze in questi giorni dalle sue parole offensive ma non solo visto che anche il suo genero Max Verstappen, fidanzato con la figlia Kelly, ha voluto prendere le distnaze dalle parole del suocero pur non definendolo razzista.

Vecchi insulti e scuse

Piquet aveva già attirato su di sé l'attenzione nei giorni scorsi per via di un'intervista rilasciata nel 2021 al canale Youtube Motorsports Talks. "Il ne***etto ha posizionato l'auto in modo che Verstappen non potesse sterzare" , aveva detto. E, poi, ancora: "Il ne***etto sapeva che quella curva non sarebbe stata affrontabile da due piloti contemporaneamente. È stato semplicemente fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ma ha agito in modo sporco".

Dopo aver sganciato questa bomba, Piquet si era scusato con Hamilton: "Vorrei chiarire le storie che circolano sui media riguardo una battuta che ho fatto in un'intervista risalente a un anno fa. Ciò che ho detto è stato mal interpretato e non mi difendo, ma vorrei precisare che il termine utilizzato è stato ampiamente e storicamente usato in modo colloquiale nella lingua portoghese brasiliana come sinonimo di "ragazzo" o "persona" e non è mai stato inteso in modo offensivo".

I social non perdonano