Occhio al Belgio, oltre a Lukaku c'è di più

La sfida con il Belgio dirà se l'Italia fa sul serio oppure no. Non è una partita facile, lo sanno tutti. Il Belgio vanta diversi campioni, a partire da Romelu Lukaku, bomber dell'Inter e fresco campione d'Italia. Ma non c'è solo lui. I Diavoli rossi, terzi al Mondiale del 2018 in Russia, sono al primo posto nel ranking Fifa, la classifica stilata attraverso un sistema a punti, calcolati in base ai risultati delle partite internazionali (comprese coppe e amichevoli). Certo, questo indicatore non dice tutto, basti pensare che al secondo posto c'è la Francia (eliminata dalla Svizzera) e al quinto il Portogallo (eliminato proprio dal Belgio). L'Italia è settima.

Dicevamo dei campioni. Non c'è solo Lukaku. Top player in grado di cambiare il corso della partita sono anche Eden Hazard (Real Madrid) e Kevin De Bruyne (Manchester City). Fisicamente non stanno bene ma potrebbero essere recuperati all'ultimo momento, magari da buttare nella mischia in caso di bisogno. Di certo la loro presenza o meno in campo (e lo stato di forma) potrebbe incidere molto sul risultato della partita. Poi vanno tenuti d'occhio Mertens, Tielemans e Carrasco. Senza dimenticare che in porta c'è il forte e altissimo (2 metri) Thibaut Courtois. In panchina siede da cinque anni uno spagnolo, Roberto Martinez, che ha collezionato 46 vittorie, 9 pareggi e solo 4 sconfitte.

Classica difesa a tre molto rocciosa (Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen), a centrocampo Axel Witsel potrebbe prendere il posto dell'acciaccato De Bruyne, accanto a Tielemans, e sulle fasce Meunier e Thorgan Hazard (fratello di Eden). Nel tridente di attacco accanto a Lukaku dovremmo trovare Carrasco (al posto di Hazard) e Mertens. Finora il "napoletano" Dries non ha fatto vedere granché, ma potrebbe ringalluzzirsi giocando contro l'Italia.

Per molti i quarti di finale contro il Belgio saranno la prova del nove per gli Azzurri: sulla carta sono i primi avversari forti che affrontiamo, anche se la Svizzera, che abbiamo surclassato nel girone, ha eliminato la Francia. L'idea è che battendo Lukaku & co. la strada sarebbe in discesa per l'Italia. Meglio non fare pronostici e voli pindarici. Godiamoci questa bellissima partita e non facciamo calcoli. L'unica certezza che abbiamo è che sarà difficilissima. Ma quando il gioco si fa duro...