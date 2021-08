A Ocon il Gp lunapark. Ma gode sempre Lewis. Per Sainz podio di sera

Non c'è stato nulla di normale nel Gran premio d'Ungheria che ha chiuso la prima parte del mondiale più pazzo degli ultimi anni. Dopo la partita di bowling al via che ha interrotto la gara ed eliminato cinque piloti, c'è stata un'inedita partenza con una sola vettura sullo schieramento. Al secondo via Hamilton si è trovato da solo davanti ai semafori rossi, il resto del gruppo è rientrato ai box a cambiare le intermedie Pirelli con gomme da asciutto creando in corsia box un affollamento da autostrada italiana in questo primo weekend di agosto. Quando, dopo il giro in solitaria, è stato lui a cambiare gomme è rientrato in pista in ultima posizione che significava la quattordicesima, vista la mancata ripartenza di Bottas, Leclerc, Stroll, Norris, Perez e il ko di Mazepin (per colpa di una ruotata di Raikkonen).

Alla fine ha vinto Ocon con l'Alpine. Un'altra prima volta con un podio ricco di titoli mondiali tra Vettel e Hamilton anche se poi in tarda serata Vettel è stato escluso dal podio perché nel serbatoio della sua Aston Martin c'era meno di un litro di benzina. Sul podio è salita la Ferrari di Sainz Ocon che arrivava da alcune gare a dir poco deludenti, è stato bravissimo a cogliere l'attimo. È passato indenne dalla carambola della prima curva (partiva ottavo) poi si è ritrovato in testa dopo la scelta errata di Hamilton e non ha più mollato la posizione. Deve ringraziare soprattutto Fernando Alonso che nel finale è riuscito a tenere Hamilton dietro per dieci giri. Una difesa magistrale, dura, ma corretta. Decisiva per impedire a Hamilton di rimontare. Lewis grazie alla squalifica di Vettel alla fine è salito fino al secondo posto, abbastanza per tornare in testa al campionato (+8 ora), ma non per festeggiare la sua centesima vittoria. «Mi rendo sempre la vita difficile ha detto -. È pazzesco pensare che ero solo in griglia di partenza! Dicevo al team che la pista si stava asciugando, ma loro mi dicevano che avrebbe piovuto a breve per cui sono rimasto con le intermedie in griglia».

Il duello con Verstappen alla fine non c'è stato. Max è stato praticamente eliminato alla prima curva dalla carambola innescata da Bottas che, sbagliando il punto di staccata, ha colpito Norris mandandolo contro il povero Max e distruggendogli il fondo della sua Red Bull. Max ha lottato con i denti ma aveva una vettura davvero malridotta ed è già stato un miracolo chiudere al decimo posto, poi trasformato in nono. Per colpe non sue ha incassato due punti in due gare. Il vento è cambiato e lui si è trovato impotente. «Valtteri ha fatto una c enorme. Ha frenato troppo tardi». Un errore. Grave. Nulla di sospettoso o volontario comunque. Bottas è stato punito con 5 posizioni sullo schieramento per la prossima gara. Come Stroll che ha innescato l'altra carambola al via. Quella fatale alla Ferrari di Leclerc.