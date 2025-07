Milan, pure Jashari. Centrocampo rifatto

È entrato nella fase decisiva e forse finale l'assalto del Milan ad Ardon Jashari. Il centrocampista del Bruges è la prima scelta dei rossoneri, che sono arrivati a mettere sul piatto 38 milioni (bonus inclusi) per portare la mezzala elvetica a Milano. Pronto per il calciatore classe 2002 un quadriennale con opzione per il quinto anno da 2,4 milioni netti più bonus. Superata la concorrenza di Borussia Dortmund, Aston Villa e Manchester United. Oggi intanto visite mediche e firme di rito per Samuele Ricci. Il centrocampista della nazionale italiana sbarca in rossonero per 23 milioni più 1,5 di bonus e il 10% sulla futura vendita in favore del Torino. Contratto fino al 2029 con opzione per il 2030 a 2,2 milioni a stagione. Toccherà a loro due più Modric provare a far diventare la mediana milanista la migliore del campionato.

Continua a rinforzarsi il Napoli, che è in chiusura per l'esterno offensivo Noa Lang (operazione da 28 milioni più bonus col PSV) e aspetta il via libera del Bologna per Beukema (pronti 30 milioni). Davanti invece gli azzurri sceglieranno il nuovo bomber tra tre candidati: in lizza Lucca (Udinese), Nunez (Liverpool) e Kean (Fiorentina). Sempre più scatenato il Como, che - dopo il colpo Jesus Rodriguez (Betis) - prende anche Addai dall'AZ Alkmaar per 14 milioni. Lavori in corso non solo per la Prima Squadra: il club lariano, infatti, rinforza anche l'apparato dirigenziale con l'ex ds del Milan Antonio D'Ottavio (lavorerà nelle giovanili) e intanto aspetta una risposta da Thiaw (accordo col Milan per 25 milioni); mentre per Morata manca solo la risoluzione del prestito col Galatasaray e poi lo spagnolo volerà sulle sponde del Lago.

A proposito di attaccanti pronti a tornare in Italia dalla Turchia: ieri pomeriggio è arrivata la risoluzione del contratto tra Ciro Immobile e il Besiktas con buonuscita da 2,5 milioni. Ora Mister 201 gol in Serie A firmerà col Bologna un contratto annuale (2 milioni) con rinnovo automatico per la stagione successiva allo scattare di determinate condizioni.