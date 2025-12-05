Oggi il sorteggio del Mondiale. Meglio far finta che non ci sia

Guardiamolo in tv ma con scaramantico distacco. Guardiamolo oggi il sorteggio del prossimo mondiale targato 2026 ma proprio per evitare una delusione gigantesca, proviamo a non farci illudere troppo da calcoli e pronostici. Perché il vero mondiale, per il calcio italiano, comincerà il 26 marzo, appuntamento allo stadio di Bergamo, una sorta di porta fortuna per qualche precedente positivo e segnalato da Gattuso, contro l'Irlanda del Nord. Sarà soltanto il primo passaggio in attesa dell'eventuale secondo (Galles o Bosnia) molto più impegnativo - per la statura dell'eventuale rivale e per il fattore ambientale, giocheremo in trasferta - e decisivo. E allora guardiamola oggi questa americanata allestita dalla Fifa di Gianni Infantino più interessato a ospitare il presidente Trump e i due capi di Stato di Canada e Messico, i tre paesi che ospiteranno la manifestazione, piuttosto che a lanciare la nuova edizione extra-large. Il sorteggio sarà lungo e diviso tra i tre paesi che ospiteranno le relative partite: prevede infatti la composizione di ben 12 gruppi formati da 4 squadre ciascuno così da dare vita al torneo da 48 partecipanti con inizio l'11 giugno e finale a New York (nel New Jersey dove giocò l'Italia di Sacchi nel '94) il 19 luglio. Per la prima volta il mondiale durerà 8 giorni in più delle consuete quattro settimane sottraendo quel tempo ai tornei domestici.

La cerimonia, uno show con la partecipazione di Bocelli, Robbie Williams e i Village People, si svolgerà al John F. Kennedy Center di Washington DC ed è garantita la presenza del presidente degli Usa. Trump lo ha concesso gratuitamente alla Fifa in cambio di una pubblicità planetaria.