Oggi lo Zoncolan attende il tenore Bernal

Finalmente Nizzolo, dopo una serie impressionante di piazzamenti. Finalmente Nizzolo che fa grande per la terza volta questa bella Italia che resiste e non si dà per vinta, ma si dà da fare. Volata imperiale, senza storia e discussioni, senza sé e senza ma: questa volta vince per maggior forza e lucidità. Percepisce il pericolo di Edoardo Affini – anche questo ragazzo è da tenere d’occhio – e a differenza di tutti gli altri uomini veloci lui è il più lesto ad inseguire. Volata lunga, lunghissima e interminabile: che bella... Oggi è il giorno dello Zoncolan, la vetta più dura di questo Giro che ha anche il Pordoi, la cima Coppi. Ma il “kaiser” è la montagna che spaventa, è la vetta che eleva il grande scalatore e che oggi dovrebbe e potrebbe consacrare Egan Bernal, la maglia rosa. Il colombiano è il più forte “grimpeur” al mondo, fors’anche più di quel prodigio sloveno di nome Tadej Pogacar, e come in ogni opera che si rispetti, oggi il tenore Bernal è chiamato a intonare la sua romanza, tra strofa e ritornello, in questo 13° atto di un Giro che va sublimato.