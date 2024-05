Olimpia beffata all'ultimo canestro: l'artiglio di Baldwin fa volare Trento

Un'aquila americana della Georgia, il ventiseienne Kamar Baldwin, prende con l'artiglio dei capi stormo, un gran tiro, il cuoricino dell'Armani che all'esordio nei play off perde 84-85 contro Trento, un cuore, una vera squadra anche se con tanti infortunati. Galbiati, uno che a Milano ha lavorato benissimo, alla sua prima nei play off lascia senza voce i 9000 del Forum che si erano illusi di poter vivere una serata di sole carezze, festeggiando il ritorno in campo dopo due operazioni di Billy Baron, contenti di poter perdonare l'Armani sculacciata in Eurolega, sicuri che dopo il 32-21 del primo quarto, con un bel 5 su 5 da tre che aveva fatto sorridere Spalletti, ospite a bordo campo, non ci sarebbero stati problemi.

Non avevano fatto i conti con quel maledetto centro di gravità che manca a Milano costruita così male, una debolezza di cui si sono accorti tutti quando il trentaduenne Derek Cooke, meno di 6 punti di media in stagione, ha sradicato più volte il ferro con schiacciate meravigliose, 21 punti e 8 rimbalzi che hanno cambiato la storia di una partita dove anche gli ex Alviti e Biligha, oltre a capitan Forray, hanno lasciato il loro segno sul corpicino di una squadra che appena perde ispirazione e mira diventa confusa e facilmente arginabile. Non basta un Shields da 27 punti, un Napier con mano calda per segnare, ma non certo per servire, a rimettere in mare la barca di Messina che si era arenata giù a metà gara sul 43 pari. Male il terzo quarto, una rimonta aggrappandosi al blasone che spesso rende gli arbitri «attenti» a non disturbare, ma alla fine caduta di faccia che domani sera dovrà essere rimediata in gara due sempre al Forum mentre l'altra regina, la Virtus, sempre a Bologna, forse ancora senza Shengelia, cercherà di non peccare più come ha fatto contro Tortona dove ha rimediato una partenza da vecchia signora con il 3° quarto. Play off che stasera metteranno Venezia davanti al burrone dove si buttano i delusi dopo aver lasciato gara uno al Taliercio ad una Reggio Emilia che ha davvero tutto, anche con una panchina più corta, per spaventare chi sembra più ricco come ha fatto in coppa Italia contro la Virtus.

Domani anche Brescia e Pistoia si ritroveranno dopo il primo contatto elettrico di ieri.