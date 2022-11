Onana, l'uscita (forse) spericolata dalla coppa

Ufficialmente fuori per motivi disciplinari, André Onana non ha difeso la porta del Camerun nella partita contro la Serbia, chiusa con un rotondo e spettacolare 3-3, anche per conseguenza degli errori di chi (Epassy) ha sostituito il portiere dell'Inter. Resta da capire quali sono queste ragioni disciplinari. La versione che esce dal ritiro del Camerun ha origine tecnica, ma c'è anche chi non esclude una spiegazione extracalcistica. Di certo c'è che Onana e il ct Song, già giocatore del Liverpool e fugacemente della Salernitana alla fine degli Anni '90, hanno litigato ferocemente.

Il motivo ufficiale sarebbe appunto tecnico: a Song non piace lo stile di Onana, che gioca tanto con i piedi, al punto di provare spesso in partita anche i dribbling agli avversari, come peraltro sanno bene all'Inter. Un po' tardi per scoprirlo e scatenare il caso, ma tant'è e alla richiesta del ct di rivedere il suo modo di giocare, per risposta sarebbero arrivate da Onana parole inaccettabili per qualunque capogruppo: l'atto di indisciplina, secondo la federcalcio camerunese. C'è poi però chi parla anche di presenze femminili non autorizzate all'interno del ritiro e la vicenda - tutta da confermare - sarebbe più comprensibile così come l'ultima versione rimbalzata dal Qatar durante la riunione prepartita, per una scelta tecnica non condivisa.

Sta di fatto che Onana finisce prima fuori dalla sfida con la Serbia e poi anche dal Mondiale, almeno così pare per tutta la mattina, quando sembra addirittura che Onana stia per salire sull'aereo che deve riportarlo in Europa. Dubbio ancora senza risposta, perché poi a sorpresa, a partita appena finita, Song riapre a Onana le porte del ritiro: «Ci vogliono rispetto e disciplina. Onana è un grande portiere, ma ci concentriamo sulla squadra. Onana voleva andarsene. Per ora gli ho chiesto di aspettare, per vedere se resta con noi. Gli ho chiesto di rispettare le regole e magari rientrare in squadra». Sviluppi attesi ovviamente per le prossime ore, con l'Inter in curiosa e giustificata attesa.