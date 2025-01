Opel Frontera, il Suv a prova di famiglia che lancia il guanto di sfida a Dacia Duster

Ascolta ora 00:00 00:00

Opel Frontera è l'ultima novità Stellantis che torna a proporre auto alla portata di un pubblico maggiore. Qui non siamo nel segmento delle utilitarie, ma in quello dei Suv compatti con un buon rapporto tra spazio interno e lunghezza: 4,38 metri con 2,67 metri di passo.

Risulta subito chiaro che la fascia non è quella sotto ai 20.000 euro, ma con un prezzo d'attacco di 24.500 , Opel Frontera Hybrid è la soluzione giusta per chi cerca un'auto in grado di essere anche l'unica in famiglia, fatta per viaggiare in quattro adulti comodi e con un bagagliaio da minimo 460 litri, estendibile fino a ben 1.600 litri se si abbatte il divanetto posteriore.

Se, finora, Dacia Duster è stato il Suv da scegliere nella fascia più accessibile, oggi non è il solo a giocarsi la partita. Escludendo chi guarda alla versione 4x4, dove Duster è ancora sovrana, nel segmento dei SUV compatti che non vogliono sporcarsi le ruote, la tedesca di Opel perde sì qualche punto in termini di bagagliaio (la rumena parte da 520 litri), ma guadagna in termini di equipaggiamento, motore e piacere di guida.

Da un lato, infatti, è vero che Duster costa 21.600 con la motorizzazione a GPL da 100 cv e un allestimento un minimo accettabile, ma per avere la Hybrid da 140 cv (che è solo 0,9 secondi più veloce della Frontera Hybrid da 100 cv) si spendono ben 26.400 euro.

Frontera sceglie una strada diversa: parte da 24.500 ma a questa cifra è già esclusivamente Hybrid, grazie a un motore elettrico da 28 cv e un sistema ibrido a 48 volt. Totale? 100 cv con cambio automatico a 6 rapporti.

In città si beneficia di una guida fluida e la potenza è quella giusta. La dotazione di partenza, si chiama Edition, ha il Cruise Control, una strumentazione digitale più grande e il monitoraggio della stanchezza, oltre a Android Auto/ Apple CarPlay Wireless, oltre a retrocamera, sensori di parcheggio posteriori e gli ADAS obbligatori. Sorprende la dinamica di guida: rispetto alle concorrenti dirette, infatti, Opel Frontera risulta molto piacevole e con un setup più neutro, meno incline ai coricamenti laterali e con uno sterzo quasi da segmento superiore. Dove altre tradiscono la natura di auto economiche mostrando il fianco ad un rollio più marcato e con uno sterzo demoltiplicato tipico da SUV vecchia scuola, Frontera riesce nell'impresa di affinare un pianale che risulta profondamente modificato rispetto all'assetto base.

Certo, per avere il

top servirebbe l'elettrica che schiaccia l'auto a terra grazie alla batteria (costa meno di 30.000 euro), ma in generale è proprio la piacevolezza di guida che traspare e che avvantaggia questo modello, provare per credere.