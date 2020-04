Opel Grandland X ibrida ricaricabile Il Suv tedesco in chiave «green»

Gabriele Villa

Friburgo È proprio vero la fantasia non conosce limiti né confini anche quando si diventa adulti e si è capaci di sognare a occhi aperti. Tanto aperti da apprezzare al meglio non solo il paesaggio incantato che ci circondava, ma anche le doti della nuova auto che abbiamo provato, la Opel Grandland X 1.6 Hybrid 4, seconda vettura (dopo e-Corsa) della svolta della Casa tedesca verso il processo di elettrificazione di tutti i suoi modelli, che si completerà entro il 2024.

Così, nel cuore della Foresta Nera, eccoci partire da Basilea in direzione Friburgo con la massima libertà di testare le varie opzioni che è in grado di offrire, anche al guidatore più esigente, questo Suv, ripresentato in chiave assolutamente ecologica. Ibrida e a trazione integrale (ma anche nella versione 4x2 per gli affezionati della trazione anteriore) Opel Grandland X 1.6 Hybrid 4, lungamente guidata nella Schwarzwald, ha un motore 4 cilindri turbo a benzina da 200 cv, sotto il cofano anteriore, affiancato da due motori elettrici, per una potenza complessiva di 299 cavalli.

Quattro opzioni di guida: elettrica, ibrida, trazione integrale e sport. Nella modalità di guida sportiva, l'auto sfrutta la forza combinata del motore a combustione e di quelli elettrici, mentre, in quella elettrica, con il massimo della carica della batteria, può percorrere 59 km senza generare emissioni. Grazie alla funzione «e-Save», Grandland X può persino immagazzinare in anticipo una quantità di energia: sarà il conducente a determinare quanta trattenerne e il momento in cui utilizzarla. La batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh di capacità e 120 chili di peso è sotto i sedili posteriori. Per ricaricarla al 100% servono almeno 4 ore collegandosi alla rete elettrica con il cavo in dotazione, mentre con quello da 6,6 kW e una wall-box da almeno 7,4 kW o in una delle stazioni di ricarica Free2Move Services di Groupe Psa, il tempo per un «pieno» è di un'ora e 50 minuti.

La nuova arrivata ibrida si differenzia dalle precedenti anche per le due colorazioni disponibili (rosso o blu con tetto a contrasto nero), i cerchi in lega da 19 pollici con finitura diamantata e, ovviamente, per il doppio sportello di rifornimento (a sinistra, quello dell'attacco del cavo elettrico). A bordo è sfiziosa la luce blu sotto lo specchietto retrovisore, che si accende quando si viaggia esclusivamente in modalità elettrica.

Quando si preme a fondo sull'acceleratore i 299 cv assicurati dal 1.6 turbo e dai due motori elettrici rispondono con reattività, e l'auto acquista in grinta rendendo più facili e veloci i sorpassi, così come il notevole spunto si fa sentire in città nella ripartenze ai semafori (0-100 in 6,1 secondi) e può raggiungere una velocità massima di 235 km/h). Ecco i prezzi di listino: 48.900 per la AWD (4x4) e 42.550 per la FWD (trazione anteriore).