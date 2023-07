Ottovolante rossonero: bloccato Musah

Ottovolante rossonero. Il Milan piazza l'ottavo botto di mercato e regala a Stefano Pioli il mediano Yunus Musah.

Al Valencia andranno 20 milioni: scambio di documenti previsto nel weekend, mentre le visite mediche saranno lunedì a Milano. Per il centrocampista americano contratto quadriennale da 2 milioni a stagione più premi. Il lungo inserimento di Furlani e Moncada si è rivelato vincente: dopo un mese di contrattazione i dirigenti milanisti sono riusciti a strappare l'ok degli spagnoli. E non finisce qui. Il Diavolo vuole ora un terzino sinistro (piace Calafiori del Basilea) al posto del partente Ballo Touré (Bologna in vantaggio su Fulham e Werder Brema) e potrebbe prendere una punta giovane come vice Giroud (fari puntati su Veliz del Rosario Central), qualora dovessero partire Origi (ha mercato in Inghilterra e Arabia Saudita), De Keteleare (si cercano acquirenti) e Messias (conteso da Torino e Besiktas).

A proposito delle uscite rossonere: fatta per la cessione di Rebic al Besiktas (domani le visite mediche). Il croato andrà via per 1,5 milioni (bonus compresi) e permetterà al club di via Aldo Rossi di risparmiare 14 milioni lordi di stipendio.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter lavora alla blindatura di Inzaghi (pronto il prolungamento fino al 2025 con opzione per il 2026 e nuovo stipendio da circa 6 milioni annui) e Dimarco.

Per il terzino si lavora a un nuovo accordo fino al 2028 con quasi il raddoppio dello stipendio dagli attuali 1,8 a 3 milioni a stagione. Nelle prossime ore attesa la firma di Facundo Gonzalez (Valencia) con la Juventus: operazione da 3 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Per il miglior difensore dell'ultimo mondiale Under 20 contratto quinquennale. Molto attivo il Monza che prede il terzino Kyriakopoulos in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo e ci prova per il talento croato Antunovic (Hajduk Spalato), mentre Petagna può finire al Cagliari. Movimento in mezzo al campo nella Capitale: la Roma é vicina a Renato Sanches (PSG) e la Lazio sta per chiudere con Sow (Eintracht Francoforte). Uno sguardo, infine, a due vecchie conoscenze del nostro calcio: Verratti ha ricevuto una clamorosa offerta dagli arabi dell'Al Hilal, che provano a consolarsi con l'ex Pescara dopo il no di Mbappé. Intesa per un triennale da 50 milioni all'anno. La palla passa ora al Paris, che chiede 70 milioni per dare il via libera alla cessione di una della sue stelle. Nelle prossime ore invece sarà sancito l'addio di Icardi ai transalpini: l'ex capitano dell'Inter diventerà a titolo definitivo un calciatore del Galatasaray (contratto triennale da 10 milioni a stagione).

Nella notte lui e Wanda Nara sono atterrati a Istanbul per completare gli ultimi step burocratici dell'affare.