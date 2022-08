Paltrinieri oro e Acerenza d'argento: doppietta italiana nella 5 km

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nella 5 km maschile che ha aperto le gare degli Europei di fondo. Nelle acque di Ostia, il fuoriclasse azzurro ha toccato con il tempo di 52'13", precedendo l'altro italiano Domenico Acerenza, medaglia d'argento, ed il francese Logan Fontaine, bronzo.

Non ce n’è per le altre nazioni. Ai campionati europei c'è solo l'Italia e il nostro medagliere si rimpingua sempre di più. Ventidue uomini e ventidue donne si sfidano nel rettangolo definito dalle quattro boe da affrontare. Parte subito in testa Paltrinieri che impone il ritmo, lo seguono prima il francese Logan Fontaine, poi Domenico Acerenza e l’ungherese Rasovszky. Netta la superiorità di Super Greg che, con un autentico dominio guida dalla fine del primo giro fino all’ultimo centimetro di gara.

Una vera dimostrazione di forza per la coppia azzurra. E così sino al traguardo posto in mezzo al mare con il pontone in balia delle onde. Paltrinieri vince in 52’15 davanti al nuotatore lucano, splendido argento e sempre più in costante crescita in acque libere, e al francese Fontaine, il quale si prende l’ultimo gradino del podio a discapito del suo connazionale Olivier. Greg è al secondo oro in questa rassegna di Roma dopo quello negli 800 e alla terza medaglia con l’argento nei 1500. Domani Greg gareggerà alle 10 nella 10 km di cui è campione mondiale, europeo e bronzo olimpico in carica, e infine nella staffetta 4x1500.

Tra le donne, soltanto una leggerissima punta di amarezza per Giulia Gabbrielleschi, che non riesce ad arrivare con la bracciata giusta per la conquista dell’argento, toccando per terza. L’olandese van Rouwendaal piazza lo sprint vincente a 300 metri dalla fine. La spagnola De Valdes tocca la piastra per seconda.

Le prime parole

"È stata una bella gara, durante il terzo giro si è alzato il mare ed è stato più difficile ma bello. Finalmente sono arrivate le gare e le faremo tutte, abbiamo supervoglia di gareggiare. Ora ci sono condizioni buone, diciamo decenti per affrontare il mare".

Lo ha detto Gregorio Paltrinieri ai microfoni di Rai Sport dopo la medaglia d'oro nella 5km in acque libere agli Europei di nuoto di Roma. "Ci siamo divertiti, abbiamo fatto quello che volevamo fare" ha invece commentato Domenico Acerenza, medaglia d'argento.

