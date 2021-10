Pandora Papers, spuntano i nomi di Mancini e Vialli

Anche i nomi dell’allenatore della Nazionale, Roberto Mancini e quello di Gianluca Vialli, capo delegazione degli Azzurri, comparirebbero nell’archivio segreto svelato dall’inchiesta giornalistica internazionale del consorzio Icij (International Consortium of Investigative Journalists), a cui partecipa anche L’Espresso in esclusiva per l’Italia.

Dodici milioni di documenti riservatissimi smascherano le ricchezze offshore di politici, stelle dello sport e spettacolo, generali e big degli affari. Dai Pandora Papers, si chiama così la più grande collaborazione giornalistica della storia, a cui partecipano anche media internazionali come El Paìs, The Washington Post, The Guardian, emergerebbero dunque numerosi dettagli sulle attività dei due ex calciatori, già compagni di squadra nella Sampdoria campione d’Italia nel 1991.

I documenti su Mancini

Secondo la documentazione ottenuta nei Pandora Papers, il ct della Nazionale avrebbe acquistato un aereo attraverso una società offshore nelle Isole Vergini britanniche nel 2008, pochi mesi dopo essere stato esonerato dell'Inter.

Nei documenti viene indicato come l'azionista di Bastian Asset Holdings, società offshore fondata nell'aprile 2008 nell'arcipelago caraibico - un mese prima della fine della sua prima esperienza alla guida dell'Inter - poi acquisita nel dicembre dello stesso anno da Mancini, divenuto azionista unico della stessa. Bastian avrebbe acquistato appena un mese prima un aereo Piaggio P180 Avanti al prezzo di 7 milioni di dollari mentre l'allenatore aveva ricevuto 8 milioni di euro come indennità di fine rapporto dal club nerazzurro.

Il 13 gennaio 2009, questa società ottiene un prestito di $ 5,5 milioni da SG Equipment Finance Schweiz AG. A garanzia del prestito presenta sia l'aereo che le azioni di Bastian. Nello stesso anno, nel mese di novembre Mancini avrebbe manifestato l'intenzione di avvalersi di un condono fiscale approvato dal governo italiano. Grazie al condono con il pagamento del 5% dei beni all'estero, gli stessi sarebbero potuti rientrare in Italia senza incorrere nella commissione di reati tributari.

Tuttavia i documenti testimoniano le intenzioni di avvelersi del condono, ma alla fine non specificano se in realtà la possibilità si sia concretizzata. A questo proposito L'Espresso ha interpellato il suo avvocato e moglie, Silvia Fortini, senza però ricevere risposta. Due anni dopo, nell'ottobre 2011, la società caraibica è stata ceduta e il suo bilancio specifica che il Piaggio P180 era l'unico asset della società che "sarà liquidato" .

I documenti su Vialli

Secondo i Pandora Papers, Vialli invece risulterebbe legato ad società offshore delle Isole Vergini denominata Crewborne Holdings Limited, costituita nel 1998 e dagli atti consultati, l'ex calciatore comparirebbe come amministratore. In questa struttura offshore è presente anche un trust, denominato 'Gianluca Vialli Family Trust', il cui gestore è Belvedere Investments Limited.

La fonte dei fondi della Crewborne Society è "personale" , indicano i documenti. Tra il 2008 e il 2013 sono stati ceduti i diritti di immagine dell'ex giocatore, anche se non viene precisato come siano stati sfruttati. Dai documenti consultati risulta che Crewborne Holdings inizia a richiedere prestiti, passati da 319.000 euro nel 2009 a 4,1 milioni nel 2012. Tali crediti sono a tasso zero e il creditore è Belvedere Investments Limited.

Questi prestiti sarebbero stati utilizzati per finanziare la società portoghese Fish Eagle Trading y Servicos, nel paradiso fiscale di Madeira, con una percentuale minore riservata a Claudio Giacopazzi, amico di una vita di Vialli che si presenta come "senior advisor" della società. Interpellato su queste informazioni, Vialli avrebbe dichiarato di essere cittadino britannico e che i suoi investimenti sono "registrati e gestiti" nel rispetto della normativa fiscale.

