"A Parigi dormo sul letto di cartone". Intervista a Filippo Ganna

È scaduto il tempo dell'attesa, del logoramento fisico e nervoso, di quello che avresti voluto e di quello che vorresti assolutamente. È arrivato il momento di scendere in strada, lui che preferisce di gran lunga l'isolamento della montagna. Filippo Ganna è pronto a mulinare pedalate sul suo Bolide Pinarello (donne in strada dalle 14.30, uomini dalle 16.30): in palio il titolo olimpico della cronometro, specialità nella quale conta due titoli mondiali, un argento e un bronzo e un quinto posto a Tokio. Insegue medaglie sia su strada (oggi) che su pista (dal 5 al 7 agosto), quando sarà chiamato con Lamon, Consonni e Milan, a difendere l'oro conquistato a Izu tre anni fa.

Giovedì ha compiuto 28 anni, adesso ha la possibilità di farsi e farci un bel regalo.

«Darò tutto me stesso, non mi pongo limiti. Rivincere sarà dura, soprattutto quando sai che il livello è molto alto e anche gli avversari nel frattempo sono cresciuti enormemente».

Neanche questa volta, però, sentirà il clima olimpico del Villaggio.

«Ci sono passato per sentirne e respirare l'atmosfera, ma la base azzurra è all'Institut National des Jeunes Aveugles. Sì, anche noi dormiamo sui famosi letti di cartone».

Manca solo in ammiraglia Dario David Cioni, storico allenatore e direttore sportivo alla Ineos Grenadiers, convocato dalla Gran Bretagna che punta però sul campione d'Europa Josh Tarling (tra i favoriti oggi).

«È chiaro che avrei preferito avere Dario al mio fianco, ma ci sono i tecnici della nazionale (Marco Velo, ndr) assolutamente preparati che sapranno fornirmi le giuste indicazioni».

Oggi firmerebbe per due medaglie d'argento o bronzo?

«No, vado all in. O oro o niente».

La sua corregionale Elisa Longo Borghini potrebbe essere una sorpresa azzurra.

«Sta benissimo, ha appena vinto il Giro donne e la vedo serena come non mai».

Da Vignone sono arrivati anche mamma Daniela e papà Marco, la sorella Carlotta e la fidanzata Rachele, oltre a parecchi amici che hanno scelto Parigi come meta delle loro vacanze.

«È bello avere vicino i propri affetti. Mi piace l'idea che ci siano».

Gli avversari più pericolosi nella cronometro su strada?

«Di sicuro Evenepoel e Tarling».

E in pista?

«I soliti: Danimarca e Inghilterra, Nuova Zelanda e Australia».

Lei in bicicletta va molto forte, ma le piace questo mondo che va così veloce?

«Mi rifugio a Macugnaga e spengo il cellulare. Lì ritrovo me stesso. Ecco, io in bici vado di fretta, ma nella vita ho il passo lento del montanaro: è pur sempre una questione di regolarità».

Quale passione ha?

«Film e musica, ma vorrei avere più tempo per me stesso: adoro stare in famiglia, con la mia ragazza e i miei amici. Adoro i cani e la Nutella».

È innamorato?

«Molto e sono felice».

Luigi Ganna le dice

«Varesino di Solbiate Olona, vincitore del primo Giro d'Italia, nel 1909: non siamo parenti e so anche che al termine di un Giro a chi gli chiese come sta lui rispose Me brusa el cu. Beh, a chi non brucia».