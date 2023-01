Paris torna a ruggire: è secondo e sale sul podio in SuperG dopo 3 anni

Non voleva una convocazione sulla fiducia, ma per merito. E così Dominik Paris è andato a prendersela ieri, in gara 2, nel secondo superG sull'Olympia delle Tofane, a Cortina D'Ampezzo. Domme sa sorprendere e non solo per come ha affrontato la gara, ma perché era dal 2019, a Lake Louise, che non saliva sul podio in questa disciplina che non è la specialità della casa, come la discesa, ma il classico fuori menù che non ti aspetti. Numero 1 in partenza, nessun timore, buona dose di coraggio e linee ardite. Così si fa, così si va ai Mondiali, al via fra Courchevel e Meribel la settimana prossima. Davanti a lui (76/100) c'è solo Marco Odermatt, iron man delle grandi sfide, alla sua 19ª vittoria, l'ottava in una stagione da sogno.

«Con qualche informazione in più, avrei spinto anche maggiormente, ma dovevo e volevo andare a punti», spiega Domme al suo 14° podio in specialità. Per gli azzurri c'è anche il nono posto (135) di Guglielmo Bosca, career best in superG. Out Mattia Casse, nelle reti al Duca D'Aosta. Dalle Dolomiti alla Boemia, a Spindleruv Mlyn Mikaela Shiffrin rimanda l'appuntamento con il record di Stenmark e le 86 vittorie a dopo la rassegna iridata. Mika chiude seconda (6/100) dietro a Lena Duerr, già sul podio in gara 1 e al secondo sigillo in carriera, dopo il City Event di 10 anni fa a Mosca. Terza chiude la giovane croata Zrinka Ljutic (49/100). Prova d'orgoglio per le azzurre: Anita Gulli è ancora top 15, top 20 per Marta Rossetti e Lara Della Mea.