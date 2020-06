Parma-Inter, volano stracci D'Aversa attacca il vice di Conte e l'arbitro

L'Inter di Antonio Conte ha vinto una partita importantissima, per 2-1 in rimonta, sul campo dell'ostico Parma di Roberto D'Aversa che ha accarezzato a lungo il sogno di poter far il colpaccio contro la terza della classe. La rete di Gervinho, al 15' del primo tempo, ha spianato la strada ai ducali che hanno sprecato altre 3-4 chance per poter ammazzare la partita. Di contro un'Inter lenta e prevedibile in fase offensiva e troppo piatta a centrocampo, ha comunque avuto le sue possibilità di colpire ma senza fortuna per meriti degli avversari e demeriti propri.

Nel finale di partita, però, e nel giro di tre minuti l'Inter non solo è riuscita a pareggiarla ma addirittura a vincere una partita che sembrava stregata fino al minuto 84' quando de Vrij corregge in rete di testa la torre aerea di Lautaro Martinez. All'87' il neo entrato Bastoni, ex della partita, è abile e lesto da attaccante puro ad insaccare di testa da pochi passi l'assist al bacio di Victor Moses facendo esplodere la panchina nerazzurra dov'era posizionato Christian Stellini chiamato in prima linea a sostituire lo squalificato Antonio Conte ieri in tribuna.

La visione di Stellini e il veleno di D'Aversa

Al termine del match Stellini si è presentato davanti alle telecamere di Sky per commentare la vittoria ottenuta dall'Inter: "Un successo ampiamente meritato, secondo me. Abbiamo concesso parecchie occasioni al Parma sapendo che questa è una delle squadre più difficili da affrontare sulle ripartenze. Sono stati bravi, hanno segnato, ma noi abbiamo costruito la gara e avuto tante occasioni. Alla fine la vittoria è meritata".

Diverso avviso, invece, per l'allenatore del Parma che si è presentato piccato davanti alle telecamere per commentare una sconfitta che fino all'84' sembrava essere una vittoria per i ducali: "Stellini dice che l'Inter ha meritato?Ho rivisto tutte le situazioni proprio per evitare di dire certe baggianate. Credo che Stellini abbia visto una partita diversa rispetto a quella che ho visto io. Il verdetto finale non rispecchia quello che si è visto in campo", il commento al vetriolo dell'allenatore del Parma, tra l'altro grande amico di Antonio Conte.

D'Aversa ha poi accusato l'arbitro Maresca di non essere in partita per il mancato calcio di rigore concesso nel primo tempo per il contatto Kulusevski-Barella e non solo: "C’era qualcuno che non era in giornata stasera. Io dico ai miei che deve parlare soltanto il capitano, nessun altro. Ma questo non deve essere controproducente nella dinamica di una partita. Non credo ci fosse l’ammonizione per Kucka per perdita di tempo. Cornelius è uno dei giocatori più corretti d’Europa. Fate voi".

