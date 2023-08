Parte la giostra del gol con i 115 milioni di Kane ma ADL ferma Osimhen

Il gioco dei 9 è diventato sempre più difficile. Anche perché i grandi goleador in circolazione sono sempre meno e quei pochi di livello costano ormai cifre astronomiche. Impossibili da sostenere e pagare per le asfittiche casse dei nostri club. Ecco perché le big italiane guardano all'usato sicuro per completare i rispettivi reparti offensivi.

A partire dalla Juventus, che non molla la presa per Romelu Lukaku, nonostante la fumata nera di mercoledì sera col Chelsea. Ci sono ancora 10-15 milioni di distanza tra la richiesta di conguaglio dei bianconeri e la proposta dei Blues per definire lo scambio con Dusan Vlahovic. Una frenata che però non pregiudica l'affare. Anche perché Allegri vuole fortemente Big Rom per rendere la sua Juve da scudetto e pure alla dirigenza bianconera non dispiacerebbe fare cassa e alleggerire il monte stipendio, visto che il serbo non beneficia del DecretoCrescita e pesa sul bilancio molto più del belga.

L'altro grande tormentone di mercato riguarda Victor Osimhen, corteggiato dall'Al Hilal che ha offerto al nigeriano un quadriennale faraonico da 50 milioni a stagione. La punta non sembra, però, allettata del tutto dalla possibilità di migrare in Arabia Saudita e sta valutando il rinnovo col Napoli.

Gli azzurri hanno messo sul piatto uno stipendio da 9 milioni a stagione (bonus inclusi) e sono fiduciosi come testimoniano le dichiarazioni del presidente De Laurentiis a Sky: «Osimhen resta. Ha altri due anni di contratto, dove dovrebbe andare? I contratti si rispettano da entrambe le parti e con Osimhen c'è la bilateralità. State sereni...». Parole forti che potrebbero portare alla fumata azzurra nei prossimi giorni. Chi invece continua disperatamente a la caccia al nuovo numero 9 sono Inter e Roma. I nerazzurri dopo Morata vedono sfumare Balogun (Monaco in pole e servono 50 milioni per strapparlo all'Arsenal) e ora stanno ripiegando sugli over 30 Taremi (il Porto chiede 30 milioni) e Arnautovic (Bologna vuole 10 milioni). L'austriaco fa gola anche Mourinho, che strizza l'occhio pure a Duvan Zapata che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta. Il segnale di come ci sia poco tra le nuove leve: l'unico nome è quello dell'argentino Beltran (River Plate), destinato alla Fiorentina per 20 milioni (nelle prossime ore in Italia per le visite mediche).

All'estero, invece, tiene sempre banco il caso Kylian Mbappé, che ha ribadito al PSG il suo no al rinnovo nonché la volontà di restare. L'obiettivo del francese è chiaro: andare via a zero (destinazione Real Madrid) nell'estate 2024. La stessa in cui scade pure il contratto di Harry col Tottenham, che ha accettato la proposta da 115 milioni del Bayern Monaco. Si attende ora la risposta del cannoniere inglese per chiudere una delle telenovele più intricate dell'estate. Infine il Genoa prende Messias dal Milan.