Partenza choc come Allegri nel 2011. E ora c'è la candidatura di Max...

Una partenza così, in casa Milan, non si vedeva da un bel po'. E se consideriamo che nelle ultime stagioni, a parte quella dello scudetto di Pioli, i rossoneri non hanno mai brillato per protagonismo, c'è proprio da stupirsi in senso negativo scoprendo che 2 soli punti nelle prime 3 partite di campionato il Diavolo non li raccoglieva addirittura da 13 anni, da quel 2011-12 in cui il Milan partì con lo scudetto sul petto conquistato l'anno precedente sotto la guida di Max Allegri. Ma nel 2011 i rossoneri campioni d'Italia partono con il freno tirato: 2-2 in casa con la Lazio (con Ibrahimovic e Cassano che devono rimontare lo 0-2 iniziale, proprio come quest'anno con il Toro), poi un ko a Napoli (col vantaggio iniziale di Aquilani vanificato da una tripletta di Cavani) e ancora un pari in casa con l'Udinese (1-1 con El Shaarawy che risponde a Di Natale). Due punti con 4 gol fatti e 6 subiti, praticamente la stessa situazione di quest'anno, con un gol all'attivo in meno rispetto alla squadra di Fonseca.

Insomma, oggi come allora, un inizio penalizzato da una difesa colabrodo, anche se non la peggiore degli ultimi 13 anni, visto che quella di Vincenzo Montella nel 2016 si esibì subendo 7 reti nelle prime tre giornate (ma con un punto in più in classifica): vittoria per 3-2 sul Toro e poi due ko sempre a Napoli (4-2) e in casa con l'Udinese (0-1). Insomma, un'altra partenza tutt'altro che incoraggiante

Dunque, inutile stupirsi se Fonseca è già finito sul banco degli imputati, anche perché era stato chiamato a fare meglio di Stefano Pioli, che però nelle prime tre giornate dei suoi quattro campionati affrontati da inizio stagione aveva portato a casa tre volte 9 punti e una volta 7. Insomma, quattro campionati cominciati con ben altro ritmo Nemmeno Giampaolo, immediatamente esonerato nel 2019, aveva cominciato così male: se l'era cavata con 6 punti, prima di precipitare.

Stupisce semmai che per sostituire eventualmente Fonseca, se non dovesse cambiare ritmo, ci sia anche la candidatura di Allegri, proprio l'ultimo allenatore rossonero che aveva iniziato un campionato alla Fonseca. Anche se non tutte le statistiche arrivano per scoraggiare: proprio dopo quello sciagurato inizio, infatti, il Milan del 2011-12 seppe riprendersi fino ad arrivare in vetta alla classifica alla 16ª giornata, agganciando proprio la Juve.

E, dopo un lungo testa a testa (e il famoso gol di Muntari) arrivare alla fine secondo. Insomma, il tempo per rimediare c'è, bisogna vedere se c'è la squadra. Allora c'erano Ibra e Pato, Nesta e Thiago Silva, Ambrosini, Seedorf e Van Bommel, ma adesso?